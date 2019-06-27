НАТО рассчитывает на "прогресс" по С-400 после встречи Трампа и Эрдогана

БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что контакт между лидерами Турции и США Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке позволит продвинуться в "трудном вопросе" С-400.

Первые комплексы ПВО С-400 поставят Турции в июле этого года, заявил журналистам в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. США добиваются отмены поставок.

"Конечно, этот вопрос обсуждался на полях министерских переговоров в НАТО. Была встреча американского и турецкого министров. Это сложный вопрос", - сказал Столтенберг, комментируя вопрос поставок российских систем Турции.

"Я приветствую, что США и Турция ведут диалог по этому вопросу, как на этих переговорах, так и в Осаке, где встретятся Трамп и Эрдоган. Надеюсь, что это принесет некоторый прогресс в этот сложный вопрос", - добавил он.