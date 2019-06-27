Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T15:52Z
https://ria.ru/20190627/1555977153.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_4331d30f376f1a406cd3f0d7631edd34.jpg
РИА Новости

Пользователи Сети предложили новые места для столицы Украины

Вчера, 15:52
18598
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли идею перенести столицу Украины из Киева и поделились своими предложениями.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что с такой инициативой выступила команда Владимира Зеленского, однако сам президент или его представители эту информацию не подтверждали.
Площадь Независимости в Киеве
13 июня, 14:32
В Сети высмеяли решение США переименовать Киев
Идея перенести столицу стала поводом для шуток в твиттере.
"Вашингтон! Вашингтон! Все равно там все решают!" — предложил @nikolaimalz.
"Всем понятно, что там должно быть три столицы: Киев, Харьков и Львов. Львовских в ЕС, харьковских в СНГ, а киевских — сразу отдельным штатом в США, на меньшее они не согласятся", — предположил @zmeybor.
"В центр Черного моря! Зря, что ли, копали", — пошутил @Textillife.
"Лишь бы <…> пыль в глаза пускать", — возмутилась @shobyashul.
"Спросить у Илона Маска насчет сроков заселения Марса и немножко потерпеть", — написал @vicviger.
Возможное предложение Зеленского ранее также поддержал российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, перестав быть столицей, Киев "вновь станет в основном русским городом".
Панорама Киева из парка Владимирская горка
26 мая, 16:23
"Запах шаурмы?" Киевлян удивило поздравление Зеленского с Днем города
12029643911
Обсудить 15
Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
Рекомендуем
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Литва и Грузия отказались поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
РИА
Новости
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
СМИ: россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Лента
новостей
Задержанные украинские моряки Василий Сорока, Андрей Артеменко, Олег Мельничук и Андрей Эйдер в Московском городском суде
Киев отказался обсуждать вопрос об освобождении моряков, заявила Захарова
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
Стали известны характеристики баллистической ракеты "Сармат"
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин ответил на претензии Зеленского
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Шамсаил Саралиев
В Чечне оценили поступок депутата, представившегося в ПАСЕ Кадыровым
Британский истребитель Typhoon
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Диверсия Кремля в ПАСЕ: "Вы капитулировали перед Путиным"
Бари Алибасов в своей квартире
Алибасов снимется в фильме Стаса Барецкого "Брат-3"
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Пушков прокомментировал идею перенести столицу Украины
Владелец и основатель группы компаний Рольф Сергей Петров
СК возбудил дело против основателя "Рольфа"
Снова стало плохо: Меркель почувствовала недомогание на официально встрече
Меркель снова стало плохо на официальной встрече
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Лента новостейМолния