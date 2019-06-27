Пользователи Сети предложили новые места для столицы Украины

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли идею перенести столицу Украины из Киева и поделились своими предложениями.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что с такой инициативой выступила команда Владимира Зеленского, однако сам президент или его представители эту информацию не подтверждали.

Идея перенести столицу стала поводом для шуток в твиттере.

"Вашингтон! Вашингтон! Все равно там все решают!" — предложил @nikolaimalz.

"Всем понятно, что там должно быть три столицы: Киев, Харьков и Львов. Львовских в ЕС, харьковских в СНГ, а киевских — сразу отдельным штатом в США, на меньшее они не согласятся", — предположил @zmeybor.

"В центр Черного моря! Зря, что ли, копали", — пошутил @Textillife.

"Лишь бы <…> пыль в глаза пускать", — возмутилась @shobyashul.

"Спросить у Илона Маска насчет сроков заселения Марса и немножко потерпеть", — написал @vicviger.