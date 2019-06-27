Пушков прокомментировал идею перенести столицу Украины

Ранее депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что с такой инициативой выступила команда президента Владимира Зеленского. По его словам, идея смены столицы официально исходила от партии украинского лидера. Сам украинский парламентарий назвал сложившуюся ситуацию "анекдотом".