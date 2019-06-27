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РИА Новости

Пушков прокомментировал идею перенести столицу Украины

Вчера, 14:20
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение перенести столицу Украины.
Ранее депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что с такой инициативой выступила команда президента Владимира Зеленского. По его словам, идея смены столицы официально исходила от партии украинского лидера. Сам украинский парламентарий назвал сложившуюся ситуацию "анекдотом".
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Пушков поддержал предложение о переносе столицы.
"Перенос столицы из Киева в другой город - главное, что нужно теперь Украине. Дела с финансами сразу пойдут лучше, особенно у тех, кто будет заниматься и переносом, и перевозом. <…> Отличная мысль", - пошутил парламентарий в твиттере.
По мнению Пушкова, перестав быть столицей, Киев "вновь станет в основном русским городом".
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