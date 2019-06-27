Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T15:41Z
https://ria.ru/20190627/1555976653.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155141/66/1551416646_0:0:2684:1509_1036x0_80_0_0_cdc252df20f26a1ae4d357d1979c618f.jpg
РИА Новости

Проект об освобождении от НДФЛ матпомощи студентам приняли в I чтении

Вчера, 15:41
100
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении студентов и аспирантов от подоходного налога при оказании им материальной помощи.
Документ, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, освобождает от обложения НДФЛ материальную помощь в пределах 4 тысяч рублей в год, которую выплачивают студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам, ассистентам-стажерам организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 15 сентября 2017
15 апреля, 14:50
Депутат поддержал отмену НДФЛ для малоимущих
"Законопроект призван устранить правовую несправедливость в отношении наиболее социально незащищенных категорий студентов и аспирантов - тех, кому профучилища и вузы выделяют помощь, как нуждающимся", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас эти выплаты, в отличие от остальных стипендий или материальной помощи, которую работодатели ежегодно платят нуждающимся работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, облагаются налогом, напомнил он.
Комитет по бюджету и налогам при подготовке законопроекта ко второму чтению намерен обсудить вопрос адресного предоставления предлагаемой в нем льготы, определив конкретные случаи, когда такая материальная помощь соответствующим категориям лиц будет освобождена от НДФЛ, говорил ранее РИА Новости зампред комитета Леонид Симановский. При этом он обращал внимание, что правительство РФ также поддерживает законопроект при условии установления адресного характера данной льготы.
В здании Государственной Думы РФ
19 июня, 12:46
Дума освободила от НДФЛ при "ипотечных каникулах" и компенсации многодетным
Кабмин предлагает освобождать от НДФЛ материальную помощь, выплачиваемую в связи со смертью членов семьи, с возмещением материального ущерба в результате стихийного бедствия, лечением и восстановлением здоровья в связи с болезнью или несчастным случаем, приобретением медикаментов, рождением или усыновлением ребенка, напоминал депутат.
100000
Обсудить 0
Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
Медведчук считает, что Украине нужно принять закон о референдуме
РИА
Новости
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
МИД осудил попытки совершить госпереворот в Венесуэле
Президент РФ Владимир Путин осматривает экспозицию образцов спецтехники во время посещения международного военно-технического форума Армия-2019 в конгрессно-выставочном центре Патриот. 27 июня 2019
Путину на "Армии-2019" показали разработки технополиса "Эра"
В Керчи школьник пришел на экзамен с игрушечным пистолетом
Лента
новостей
"Единая Россия" разберется в скандальной ситуации с мордовским депутатом
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Более 330 тысяч человек стали беженцами после эскалации конфликта в Идлибе
Новый президент Туниса Бежи Каид эс-Себси
Президент Туниса попал в больницу
Члены партии Vox после пресс-конференции в Севилье
VOX подала иск в суд на экс-премьера Испании
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал наказать причастных к хищениям в ВПК
В Китае российских школьниц вместо практики заставили работать в ресторане
Здание Государственной Думы РФ
Госдума определила приоритетные для себя законопроекты
Владелец и основатель группы компаний Рольф Сергей Петров
СК возбудил дело против основателя "Рольфа"
Крепость Нарын-кала в Дербенте
Получены первые 3D-снимки, возможно, древнейшего христианского храма
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал ускорить переговоры по свободной торговле с Сеулом
Дмитрий Разумков
Глава партии Зеленского назвал Минские соглашения неэффективными
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Лента новостейМолния