Проект об освобождении от НДФЛ матпомощи студентам приняли в I чтении

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении студентов и аспирантов от подоходного налога при оказании им материальной помощи.

Документ, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, освобождает от обложения НДФЛ материальную помощь в пределах 4 тысяч рублей в год, которую выплачивают студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам, ассистентам-стажерам организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам.

"Законопроект призван устранить правовую несправедливость в отношении наиболее социально незащищенных категорий студентов и аспирантов - тех, кому профучилища и вузы выделяют помощь, как нуждающимся", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас эти выплаты, в отличие от остальных стипендий или материальной помощи, которую работодатели ежегодно платят нуждающимся работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, облагаются налогом, напомнил он.

Комитет по бюджету и налогам при подготовке законопроекта ко второму чтению намерен обсудить вопрос адресного предоставления предлагаемой в нем льготы, определив конкретные случаи, когда такая материальная помощь соответствующим категориям лиц будет освобождена от НДФЛ, говорил ранее РИА Новости зампред комитета Леонид Симановский. При этом он обращал внимание, что правительство РФ также поддерживает законопроект при условии установления адресного характера данной льготы.