Си Цзиньпин призвал ускорить переговоры по свободной торговле с Сеулом

ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Китай и Южная Корея должны укреплять сотрудничество и активизировать переговорный процесс по двустороннему соглашению о свободной торговле, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на встрече в Осаке в преддверии саммита G20.

"Нам необходимо воспользоваться всеми возможностями для совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь", активизировать второй этап переговоров по соглашению о свободной торговле между Китаем и Южной Кореей, непрерывно наращивать торговлю и укреплять сотрудничество в области защиты окружающей среды, в научно-технической и финансовой сферах", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение КНР.

Он также заявил о необходимости активизировать гуманитарные обмены, что крайне важно для отношений двух стран.