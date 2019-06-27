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РИА Новости

Си Цзиньпин призвал ускорить переговоры по свободной торговле с Сеулом

Вчера, 15:25
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Александр Вильф
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Китай и Южная Корея должны укреплять сотрудничество и активизировать переговорный процесс по двустороннему соглашению о свободной торговле, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на встрече в Осаке в преддверии саммита G20.
"Нам необходимо воспользоваться всеми возможностями для совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь", активизировать второй этап переговоров по соглашению о свободной торговле между Китаем и Южной Кореей, непрерывно наращивать торговлю и укреплять сотрудничество в области защиты окружающей среды, в научно-технической и финансовой сферах", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение КНР.
Он также заявил о необходимости активизировать гуманитарные обмены, что крайне важно для отношений двух стран.
"Сотрудничество между Пекином и Сеулом абсолютно взаимовыгодно, и оно не должно подвергаться какому-либо внешнему воздействию", - заявил китайский лидер.
КНР Си Цзиньпин
Вчера, 15:23
Си Цзиньпин призвал Сеул совместно противостоять протекционизму
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