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РИА Новости

Си Цзиньпин призвал Сеул совместно противостоять протекционизму

Вчера, 15:23
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк КНР Си Цзиньпин
КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Китай и Южная Корея должны совместно противостоять протекционизму и укреплять координацию по международной повестке, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Осаке.
"Нашим странам необходимо укреплять координацию в рамках различных международных форматов, включая ООН и G20, совместно противостоять протекционизму, поддерживать мультилатерализм и систему свободной торговли, продвигать формирование мировой экономики открытого типа", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение КНР.
Мун Чжэ Ин в свою очередь отметил, "Южная Корея готова укреплять обмены на высоком уровне с Китаем, продвигать диалог и сотрудничество в различных сферах и поднять двусторонние отношения на новый уровень".
"Южная Корея готова прикладывать совместные с Китаем усилия для поддержания мультилатерализма, свободной торговли и мировой экономики открытого типа, так как это затрагивает интересы Сеула", - добавил он.
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