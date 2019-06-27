Си Цзиньпин призвал Сеул совместно противостоять протекционизму

ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Китай и Южная Корея должны совместно противостоять протекционизму и укреплять координацию по международной повестке, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Осаке.

"Нашим странам необходимо укреплять координацию в рамках различных международных форматов, включая ООН и G20, совместно противостоять протекционизму, поддерживать мультилатерализм и систему свободной торговли, продвигать формирование мировой экономики открытого типа", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение КНР.

Мун Чжэ Ин в свою очередь отметил, "Южная Корея готова укреплять обмены на высоком уровне с Китаем, продвигать диалог и сотрудничество в различных сферах и поднять двусторонние отношения на новый уровень".