Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T15:08Z
https://ria.ru/20190627/1555975131.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/104952/12/1049521253_0:304:1716:1269_1036x0_80_0_0_c2ae82b6a84cd86d197aaa9299f46b4d.jpg
РИА Новости

Медведчук продолжит способствовать освобождению пленных в Донбассе

Вчера, 15:08
156
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что продолжит способствовать освобождению пленных в Донбассе, несмотря на уголовные дела, которые заведены в отношении него на Украине.
"Уголовные дела ни нас, ни меня не остановят, мы будем продолжать это делать, потому что мы верим, что украинские граждане, 80% из которых последние несколько лет говорят о том, что мир, прекращение боевых действий - это главное, что должно иметь место на Украине и это главное ожидание как на президентских, так и на парламентских выборах, оно должно быть реализовано. Мы работаем в этом плане - в плане выполнения минских соглашений, это самая главная задача, в плане освобождения людей", - заявил Медведчук журналистам в Минске в четверг.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
26 июня, 16:28
Силовики оставляют позиции в Донбассе для шантажа командиров, заявили в ДНР
Отвечая на вопрос, является ли его участие в переговорах об освобождении пленных частью предвыборного хода, он сказал, что "вопрос заключается не в предвыборных ходах, не в том, в курсе ли Зеленский (президент Украины - ред.)". "По поводу "предвыборного хода" вам надо переговорить с родственниками, они ближе воспринимают эту тему, они вам ответят - это предвыборный ход или нет, когда их мужья, сыновья, отцы вернутся домой. Это самое главное. Все остальное - от лукавого, в том числе и выборы", - сказал политик.
Медведчук добавил, что "сегодня позиция украинской власти, команды президента и лично президента не осуществляет никаких действий, чтобы совершить обмен всех установленных на всех установленных... Позиция господина Зеленского мне чужда, я ее не поддерживаю", - подчеркнул он.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Вчера, 15:51
Медведчук: Зеленский не знал о подготовке передачи пленных из Донбасса
Медведчук отметил, что со стороны республик Донбасса есть готовность к организации обмена, а Киев "не идет навстречу ... не Донецку и Луганску, а своим гражданам, которые удерживаются там, не желает фактически их возвращать". "Четыре человека, трое из которых военнослужащие, смогут завтра вернуться домой, это самое важное... Наша позиция в том, что все установленные лица, в том числе и те, которых разыскивают Донецк и Луганск на территории Украины... тоже должны быть освобождены", - добавил украинский политик.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
500010
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукДонбассУкраинаВ мире
Рекомендуем
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
Медведчук ожидает "бурной" реакции от Киева на встречу с главами ДНР и ЛНР
РИА
Новости
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Правительство Эстонии не поддерживает идею выхода страны из ПАСЕ
Представители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта Станица Луганская
Глава ЛНР сообщил о ходе разведения сил в Станице Луганской
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
Медведчук не видит причин преследовать за участие в освобождении пленных
Лента
новостей
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
Медведчук рассказал, почему попросил ДНР и ЛНР об освобождении пленных
В МИД отметили подвижки по формированию конституционного комитета Сирии
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук: Зеленский не знал о подготовке передачи пленных из Донбасса
Владимир Путин и президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов во время встречи. 24 августа 2018
Россия ратифицировала протокол о союзничестве и интеграции с Южной Осетией
Социологи рассказали, кого украинцы хотели бы видеть на посту премьера
В ЛНР заявили о наращивании Киевом сил у линии соприкосновения
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
Медведчук считает, что Украине нужно принять закон о референдуме
Китай готов развивать военные отношения с КНДР
Олег Морозов
В Совфеде призвали ДНР и ЛНР стремиться к обмену "всех на всех"
Шесть жителей Тувы пойдут под суд за убийство семейной пары
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия приветствует договоренность о передаче ДНР и ЛНР пленных Киеву
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Лента новостейМолния