Медведчук продолжит способствовать освобождению пленных в Донбассе

МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что продолжит способствовать освобождению пленных в Донбассе, несмотря на уголовные дела, которые заведены в отношении него на Украине.

"Уголовные дела ни нас, ни меня не остановят, мы будем продолжать это делать, потому что мы верим, что украинские граждане, 80% из которых последние несколько лет говорят о том, что мир, прекращение боевых действий - это главное, что должно иметь место на Украине и это главное ожидание как на президентских, так и на парламентских выборах, оно должно быть реализовано. Мы работаем в этом плане - в плане выполнения минских соглашений, это самая главная задача, в плане освобождения людей", - заявил Медведчук журналистам в Минске в четверг.

Отвечая на вопрос, является ли его участие в переговорах об освобождении пленных частью предвыборного хода, он сказал, что "вопрос заключается не в предвыборных ходах, не в том, в курсе ли Зеленский (президент Украины - ред.)". "По поводу "предвыборного хода" вам надо переговорить с родственниками, они ближе воспринимают эту тему, они вам ответят - это предвыборный ход или нет, когда их мужья, сыновья, отцы вернутся домой. Это самое главное. Все остальное - от лукавого, в том числе и выборы", - сказал политик.

Медведчук добавил, что "сегодня позиция украинской власти, команды президента и лично президента не осуществляет никаких действий, чтобы совершить обмен всех установленных на всех установленных... Позиция господина Зеленского мне чужда, я ее не поддерживаю", - подчеркнул он.

Медведчук отметил, что со стороны республик Донбасса есть готовность к организации обмена, а Киев "не идет навстречу ... не Донецку и Луганску, а своим гражданам, которые удерживаются там, не желает фактически их возвращать". "Четыре человека, трое из которых военнослужащие, смогут завтра вернуться домой, это самое важное... Наша позиция в том, что все установленные лица, в том числе и те, которых разыскивают Донецк и Луганск на территории Украины... тоже должны быть освобождены", - добавил украинский политик.