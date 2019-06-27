Автодилер "Рольф" работает штатно, несмотря на обыски

"Обыски продолжаются, но рассчитываем, что они закончатся в ближайшее время. Им (следственным органам – ред.) требовался доступ к некоторым компьютерам, он был предоставлен. Операционная деятельность происходит штатно", - сказал собеседник агентства.

Ранее 27 июня крупнейший российский автодилерский холдинг сообщил о следственных действиях в его подразделениях в Москве и Санкт-Петербурге, заявив, что данные действия не относятся к операционной деятельности компании и она готова к сотрудничеству. "Рольф" заявлял о препятствовании сотрудниками Следственного комитета операционной деятельности компании, блокировке доступа к рабочим местам и телефонам, создании неудобств для клиентов. "Рольф" добавлял, что компания соблюдает законодательство РФ и является крупным налогоплательщиком (за три года – 23 миллиарда рублей).