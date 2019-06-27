Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T14:59Z
https://ria.ru/20190627/1555974566.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155596/92/1555969225_0:80:1200:755_1036x0_80_0_0_5fe66b0dd2225bd2b17fedf0e5b948be.jpg
РИА Новости

Автодилер "Рольф" работает штатно, несмотря на обыски

Вчера, 14:57
665
© РольфАвтосалон компании "Рольф"
Автосалон компании Рольф
© Рольф
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Операционная деятельность автодилера "Рольф" происходит штатно, несмотря на обыски сотрудниками Следственного комитета РФ подразделений компании, сообщил РИА Новости представитель дилера.
"Обыски продолжаются, но рассчитываем, что они закончатся в ближайшее время. Им (следственным органам – ред.) требовался доступ к некоторым компьютерам, он был предоставлен. Операционная деятельность происходит штатно", - сказал собеседник агентства.
Ранее 27 июня крупнейший российский автодилерский холдинг сообщил о следственных действиях в его подразделениях в Москве и Санкт-Петербурге, заявив, что данные действия не относятся к операционной деятельности компании и она готова к сотрудничеству. "Рольф" заявлял о препятствовании сотрудниками Следственного комитета операционной деятельности компании, блокировке доступа к рабочим местам и телефонам, создании неудобств для клиентов. "Рольф" добавлял, что компания соблюдает законодательство РФ и является крупным налогоплательщиком (за три года – 23 миллиарда рублей).
000001
Обсудить 0
РольфСледственный комитет РФМоскваРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Автосалон компании Рольф
В салонах автодилера "Рольф" проходят обыски
РИА
Новости
Основатель "Рольфа" связал обыски в компании со своей политической позицией
В Госдуме прокомментировали политическую деятельность основателя "Рольфа"
Вывеска на здании салона автодилера Рольф на улице Обручева в Москве.
СК сообщил подробности расследования в отношении руководства "Рольфа"
Лента
новостей
Владелец и основатель группы компаний Рольф Сергей Петров
СК возбудил дело против основателя "Рольфа"
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Россия отметила важность уважительного отношения к ЕАЭС со стороны ЕС
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Сотрудники полиции на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
Россияне не пострадали при взрывах в столице Туниса, заявили в посольстве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил о стремлении НАТО к снижению эскалации вокруг Ирана
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Пушков прокомментировал идею перенести столицу Украины
Cалон автодилера Рольф на улице Обручева в Москве
СК заподозрил владельца "Рольфа" в выводе четырех млрд рублей за границу
Основатель компании-автоимпортера Рольф Сергей Петров
Основатель "Рольфа" заявил, что не собирается возвращаться в Россию
Нижегородские врачи спасли пациента от клинической смерти
Греция подписала соглашения по месторождениям углеводородов у берегов Кипра
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Правительство Эстонии не поддерживает идею выхода страны из ПАСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Лента новостейМолния