Пушилин призвал представителей Киева к прямым переговорам

МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что для мирного урегулирования в Донбассе необходимы прямые переговоры с представителями Киева, самопровозглашенные республики готовы вести диалог с любыми украинскими силами.

"Считаю, что только путем прямых переговоров мы можем прийти к разрешению конфликта. Ситуация сложная... Много противоречий, найти точки соприкосновения можно только за столом переговоров с учетом интереса граждан Донецкой и Луганской народных республик, а наши оппоненты должны учитывать интересы граждан Украины", - сказал Пушилин журналистам по итогам встречи в Минске лидеров самопровозглашенных республик Донбасса и украинского политика Виктора Медведчука.

По его словам, "это (прямые переговоры - ред.), действительно, важная необходимость, это закреплено минскими соглашениями". "Мы видим, что партия "За жизнь" (главой политсовета которой является Медведчук - ред.) вышла с инициативой, взяла на себя смелость на прямые переговоры и готова, судя по всему, взять на себя ответственность. Это, наверное, сейчас одна из партий, которая готова мирным способом решать конфликт, делать для этого конкретные шаги, а не давать пустые обещания, которые мы слышали со стороны (президента Украины Владимира) Зеленского в рамках предвыборной кампании и от которых он открестился, придя к власти".

Пушилин добавил, что с передачей ДНР и ЛНР в одностороннем порядке Киеву нескольких пленных "появляется надежда сдвинуться с мертвой точки и прийти к долгожданному обмену (всех на всех - ред.)".