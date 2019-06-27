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РИА Новости

Пушилин призвал представителей Киева к прямым переговорам

Вчера, 14:54
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что для мирного урегулирования в Донбассе необходимы прямые переговоры с представителями Киева, самопровозглашенные республики готовы вести диалог с любыми украинскими силами.
"Считаю, что только путем прямых переговоров мы можем прийти к разрешению конфликта. Ситуация сложная... Много противоречий, найти точки соприкосновения можно только за столом переговоров с учетом интереса граждан Донецкой и Луганской народных республик, а наши оппоненты должны учитывать интересы граждан Украины", - сказал Пушилин журналистам по итогам встречи в Минске лидеров самопровозглашенных республик Донбасса и украинского политика Виктора Медведчука.
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По его словам, "это (прямые переговоры - ред.), действительно, важная необходимость, это закреплено минскими соглашениями". "Мы видим, что партия "За жизнь" (главой политсовета которой является Медведчук - ред.) вышла с инициативой, взяла на себя смелость на прямые переговоры и готова, судя по всему, взять на себя ответственность. Это, наверное, сейчас одна из партий, которая готова мирным способом решать конфликт, делать для этого конкретные шаги, а не давать пустые обещания, которые мы слышали со стороны (президента Украины Владимира) Зеленского в рамках предвыборной кампании и от которых он открестился, придя к власти".
Леонид Пасечник
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Пушилин добавил, что с передачей ДНР и ЛНР в одностороннем порядке Киеву нескольких пленных "появляется надежда сдвинуться с мертвой точки и прийти к долгожданному обмену (всех на всех - ред.)".
В свою очередь Пасечник подчеркнул, что ситуацию в Донбассе необходимо решать, находясь за круглым столом. Он поблагодарил Медведчука за прямые переговоры. "Нас пытается слышать первая украинская политическая сила. Мы готовы беседовать со всеми абсолютно - господином Зеленским, другими представителями. Важный вопрос - прекратить войну в Донбассе... без применения оружия, насилия, без того, чтобы гибели люди", - подчеркнул лидер ЛНР.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДНРДонбассДенис ПушилинУкраинаВ мире
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