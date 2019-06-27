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РИА Новости

В Совфеде призвали ДНР и ЛНР стремиться к обмену "всех на всех"

Вчера, 14:51
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Решение ДНР и ЛНР о передаче Киеву четверых пленных нужно приветствовать, однако следует стремиться к обмену пленными по принципу "всех на всех", только это даст результат в долгосрочной перспективе, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Ранее сообщалось, что глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал имена пленных, которых передадут Киеву, надеясь, что односторонняя передача стимулирует обмен "всех на всех". Он отметил, что он с главой ДНР Денисом Пушилиным приняли решение поддержать инициативы партии "За жизнь" и освободить четверых заключенных, которые завтра будут переданы в Минске главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.
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"Решение ЛНР и ДНР - это здорово. Но надо понимать, что куда важнее принципиальное решение об обмене всех на всех", - сказал Морозов.
По его словам, в противном случае продвижения не будет. "Будет многомесячный паллиатив, а это плохо", - заявил сенатор.
Как сказал ранее Пасечник, в списке тех, кого ДНР и ЛНР передадут Киеву, находятся Великий Дмитрий Николаевич, приговоренный по статье "осуществление террористической деятельности" к 15 годам лишения свободы, Веремейчик Яков Петрович, обвиняемый по уголовному делу о геноциде и применении запрещенных средств ведения войны, Михеев Эдуард Анатольевич, осужденный по уголовной статье "государственная измена" к 12 годам, Горяйнов Максим Анатольевич, приговоренный к 15 годам лишения свободы за содействие террористической деятельности.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРВиктор МедведчукОлег МорозовСовет Федерации РФУкраинаВ мире
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