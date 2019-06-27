Школьница с высшим баллом по китайскому рассказала, куда хочет поступать

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Московская школьница Анастасия Андрюнина, сдавшая ЕГЭ по китайскому языку на 100 баллов, рассказала, что планирует подавать документы в МГИМО и СПБГУ, она также начала изучать арабский язык.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что выпускница московской школы Анастасия Андрюнина единственной в стране сдала ЕГЭ по китайскому языку на 100 баллов.

"Я всегда использую все ресурсы, так как можно подавать документы в более чем в один университет, то я подала уже документы во Всероссийскую академию внешней торговли (ВАВТ - ред.), думаю попробовать подать в МГИМО, СПбГУ", - рассказала Андрюнина РИА Новости.

Выпускница добавила, что интерес к китайской культуре у нее появился после командировки родителей в Китай, на протяжении нескольких лет семья жила в городе Далянь. После возвращения в Россию родители девушки выбрали столичную школу № 1517, где в расписании стояло около пяти часов занятий по китайскому языку и три часа по английскому. Анастасия отметила, что в планах у нее выучить еще не один иностранный язык, девушка уже приступила к изучению арабского.