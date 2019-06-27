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РИА Новости

Школьница с высшим баллом по китайскому рассказала, куда хочет поступать

Вчера, 14:50
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСтуденты у здания Московского государственного института международных отношений (МГИМО)
Студенты у здания Московского государственного института международных отношений (МГИМО)
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Московская школьница Анастасия Андрюнина, сдавшая ЕГЭ по китайскому языку на 100 баллов, рассказала, что планирует подавать документы в МГИМО и СПБГУ, она также начала изучать арабский язык.
В июне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что выпускница московской школы Анастасия Андрюнина единственной в стране сдала ЕГЭ по китайскому языку на 100 баллов.
"Я всегда использую все ресурсы, так как можно подавать документы в более чем в один университет, то я подала уже документы во Всероссийскую академию внешней торговли (ВАВТ - ред.), думаю попробовать подать в МГИМО, СПбГУ", - рассказала Андрюнина РИА Новости.
Выпускница добавила, что интерес к китайской культуре у нее появился после командировки родителей в Китай, на протяжении нескольких лет семья жила в городе Далянь. После возвращения в Россию родители девушки выбрали столичную школу № 1517, где в расписании стояло около пяти часов занятий по китайскому языку и три часа по английскому. Анастасия отметила, что в планах у нее выучить еще не один иностранный язык, девушка уже приступила к изучению арабского.
"Китайский язык стал моим вторым родным языком. Но, как и во всех делах, нет предела совершенству. Поэтому, конечно, я буду продолжать его изучать, надеюсь, что в какой-то момент это обучение совпадет с работой... Я уже приступила к изучению арабского языка, мне просто их письменность нравится", - поделилась она.
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