Глава ЛНР сообщил о ходе разведения сил в Станице Луганской

МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Лидер самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что разведение сил и средств конфликтующих сторон в Cтанице Луганской в Донбассе проходит без эксцессов.
Ранее Народная милиция ЛНР и вооруженные силы Украины заявили, что приступили к процессу разведения сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской в Донбассе.
"Второй этап разведения абсолютно планово осуществляется. Все под контролем. Никаких нарушений нет. Все идет пока без эксцессов",- сказал Пасечник журналистам по итогам встречи в Минске лидеров самопровозглашенных республик Донбасса и украинского политика Виктора Медведчука.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.