Глава ЛНР сообщил о ходе разведения сил в Станице Луганской

Представители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта "Станица Луганская"

МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Лидер самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что разведение сил и средств конфликтующих сторон в Cтанице Луганской в Донбассе проходит без эксцессов.

Ранее Народная милиция ЛНР и вооруженные силы Украины заявили, что приступили к процессу разведения сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской в Донбассе.

"Второй этап разведения абсолютно планово осуществляется. Все под контролем. Никаких нарушений нет. Все идет пока без эксцессов",- сказал Пасечник журналистам по итогам встречи в Минске лидеров самопровозглашенных республик Донбасса и украинского политика Виктора Медведчука.