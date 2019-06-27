Мордовский депутат в резкой форме ответила местному жителю

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Депутат Старошайговского района Мордовии от партии "Единая Россия" Татьяна Шишканова грубо ответила местному жителю, который пришел к ней с резолюцией народного схода. В районной администрации пообещали разобраться в ситуации.

Как сообщает местное издание " Столица С ", скандал разгорелся после того, как местный житель Петр Анисимов попытался передать Шишкановой решение собрания граждан. В ответ слуга народа посоветовала избирателю "засунуть" его в место, не предполагающее дальнейшую работу с документом. Эти слова есть на опубликованной изданием аудиозаписи разговора.

"Это не к лицу любому человеку, тем более депутату, это однозначно. <…> Я тоже член партии "Единая Россия". Я думаю, поступок будут разбирать в партии. Это бесследно не обойдется", — сказал РИА Новости первый заместитель главы Старошайговского района Алексей Бычков.

Он объяснил, что Анисимов пытался передать резолюцию народного схода по поводу планируемого сокращения койкомест в больнице, где Шишканова работает главным врачом. В конце концов районная администрация все же получила этот документ, добавил он.

"Резолюцию нам вручили через секретаря. Что делать с ней — трудный вопрос, решаем", — признался Бычков.

По его словам, случившееся нетипично для Шишкановой.

"Раньше такого не было. Может, у нее тяжелый день был или накопились проблемы, вот эмоции и не сдержала. А так она тактичная, веселая, жизнерадостная", — рассказал чиновник.

В региональном отделении "Единой России" также пообещали дать оценку произошедшему. Руководитель регионального исполкома Станислав Тиньгаев напомнил, что в конце прошлого года съезд ЕР принял этические нормы поведения для членов партии, и выводы будут сделаны в соответствии с этим документом.