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РИА Новости

Мордовский депутат в резкой форме ответила местному жителю

Вчера, 14:40
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© Единая РоссияДепутат Старошайговского района Мордовии от партии "Единая Россия" Татьяна Шишканова
Депутат Старошайговского района Мордовии от партии Единая Россия Татьяна Шишканова
© Единая Россия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Депутат Старошайговского района Мордовии от партии "Единая Россия" Татьяна Шишканова грубо ответила местному жителю, который пришел к ней с резолюцией народного схода. В районной администрации пообещали разобраться в ситуации.
Как сообщает местное издание "Столица С", скандал разгорелся после того, как местный житель Петр Анисимов попытался передать Шишкановой решение собрания граждан. В ответ слуга народа посоветовала избирателю "засунуть" его в место, не предполагающее дальнейшую работу с документом. Эти слова есть на опубликованной изданием аудиозаписи разговора.
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"Это не к лицу любому человеку, тем более депутату, это однозначно. <…> Я тоже член партии "Единая Россия". Я думаю, поступок будут разбирать в партии. Это бесследно не обойдется", — сказал РИА Новости первый заместитель главы Старошайговского района Алексей Бычков.
Он объяснил, что Анисимов пытался передать резолюцию народного схода по поводу планируемого сокращения койкомест в больнице, где Шишканова работает главным врачом. В конце концов районная администрация все же получила этот документ, добавил он.
"Резолюцию нам вручили через секретаря. Что делать с ней — трудный вопрос, решаем", — признался Бычков.
По его словам, случившееся нетипично для Шишкановой.
"Раньше такого не было. Может, у нее тяжелый день был или накопились проблемы, вот эмоции и не сдержала. А так она тактичная, веселая, жизнерадостная", — рассказал чиновник.
В региональном отделении "Единой России" также пообещали дать оценку произошедшему. Руководитель регионального исполкома Станислав Тиньгаев напомнил, что в конце прошлого года съезд ЕР принял этические нормы поведения для членов партии, и выводы будут сделаны в соответствии с этим документом.
Получить комментарий у самой Шишкановой РИА Новости пока не удалось — в больнице сообщили, что она на совещании.
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