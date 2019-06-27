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РИА Новости

Глава ЛНР назвал имена пленных, которых передадут Киеву

Вчера, 14:24
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
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Леонид Пасечник. Архивное фото
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал имена пленных, которых передадут Киеву, надеется, что односторонняя передача стимулирует обмен "всех на всех".
"Мы (с главой ДНР Денисом Пушилиным - ред.) приняли решение поддержать инициативы партии "За жизнь" и освободить четверых заключенных, которые завтра будут переданы в Минске господину Виктору Медведчуку", - сказал Пасечник журналистам по итогам встречи в четверг в Минске с Медведчуком.
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По его словам, в списке тех, кого ДНР и ЛНР передадут Киеву, находятся Великий Дмитрий Ниеолаевич, приговорен по статье "осуществление террористической деятельности" к 15 годам лишения свободы, Веремейчик Яков Петрович, обвиняемый по уголовному делу о геноциде и применении запрещенных средств ведения войны, Михеев Эдуард Анатольевич, осужден по уголовной статье "государственная измена" к 12 годам, Горяйнов Максим Анатольевич, приговорен к 15 годам лишения свободы за содействие террористической деятельности.
Пасечник подчеркнул, что "для нас с Денисом Владимировичем (Пушилиным) на сегодняшний день самая важная задача - этим нашим шагом стимулировать украинские власти к тому, чтобы они пошли в конечном итоге на обмен "всех на всех".
Глава ЛНР отметил, что "у самопровозглашенных республик есть информация, что их граждане страдают в украинских тюрьмах". "У нас есть информация, что на территории Украины наши люди содержатся в не совсем нормальных условиях. Мы очень хотим сделать первый шаг, чтобы освободить заключенных... "всех на всех"… Это первый шаг к тому, чтобы решать конфликт на Донбассе мирным путем", - добавил он.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛНРВиктор МедведчукЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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