Глава ЛНР назвал имена пленных, которых передадут Киеву

МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал имена пленных, которых передадут Киеву, надеется, что односторонняя передача стимулирует обмен "всех на всех".

"Мы (с главой ДНР Денисом Пушилиным - ред.) приняли решение поддержать инициативы партии "За жизнь" и освободить четверых заключенных, которые завтра будут переданы в Минске господину Виктору Медведчуку", - сказал Пасечник журналистам по итогам встречи в четверг в Минске с Медведчуком.

По его словам, в списке тех, кого ДНР и ЛНР передадут Киеву, находятся Великий Дмитрий Ниеолаевич, приговорен по статье "осуществление террористической деятельности" к 15 годам лишения свободы, Веремейчик Яков Петрович, обвиняемый по уголовному делу о геноциде и применении запрещенных средств ведения войны, Михеев Эдуард Анатольевич, осужден по уголовной статье "государственная измена" к 12 годам, Горяйнов Максим Анатольевич, приговорен к 15 годам лишения свободы за содействие террористической деятельности.

Пасечник подчеркнул, что "для нас с Денисом Владимировичем (Пушилиным) на сегодняшний день самая важная задача - этим нашим шагом стимулировать украинские власти к тому, чтобы они пошли в конечном итоге на обмен "всех на всех".