СМИ сообщили о гибели полицейского при взрыве в Тунисе

КАИР, 27 июн - РИА Новости. Один полицейский погиб, еще несколько полицейских и гражданских получили ранения в результате взрывов в центре столицы Туниса, сообщает арабский телеканал "Аль-Хадас".
Два террориста-смертника, предположительно, подорвались в четверг в центре Туниса. Сначала взрыв произошел на оживленной центральной улице рядом с посольством Франции и зданием МВД. Была подорвана полицейская автомашина. Вскоре в том же районе смертник не смог пройти в здание управления по борьбе с терроризмом и подорвал себя на автостоянке, где могли находиться люди.
Телеканал Sky News Arabia сообщил, что в результате второго взрыва у здания управления по борьбе с терроризмом могут быть погибшие. Пострадавшими на настоящий момент числятся 5-9 человек.