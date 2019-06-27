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РИА Новости

СМИ сообщили о гибели полицейского при взрыве в Тунисе

Вчера, 14:23
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© AFP 2019 / Fethi Belaid Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
© AFP 2019 / Fethi Belaid
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
КАИР, 27 июн - РИА Новости. Один полицейский погиб, еще несколько полицейских и гражданских получили ранения в результате взрывов в центре столицы Туниса, сообщает арабский телеканал "Аль-Хадас".
Два террориста-смертника, предположительно, подорвались в четверг в центре Туниса. Сначала взрыв произошел на оживленной центральной улице рядом с посольством Франции и зданием МВД. Была подорвана полицейская автомашина. Вскоре в том же районе смертник не смог пройти в здание управления по борьбе с терроризмом и подорвал себя на автостоянке, где могли находиться люди.
Телеканал Sky News Arabia сообщил, что в результате второго взрыва у здания управления по борьбе с терроризмом могут быть погибшие. Пострадавшими на настоящий момент числятся 5-9 человек.
Сотрудники полиции на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
Вчера, 13:47
СМИ: туристы могли находиться в районе, где произошел взрыв в Тунисе
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Сотрудники полиции на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
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