СМИ сообщили о гибели полицейского при взрыве в Тунисе

Два террориста-смертника, предположительно, подорвались в четверг в центре Туниса. Сначала взрыв произошел на оживленной центральной улице рядом с посольством Франции и зданием МВД. Была подорвана полицейская автомашина. Вскоре в том же районе смертник не смог пройти в здание управления по борьбе с терроризмом и подорвал себя на автостоянке, где могли находиться люди.