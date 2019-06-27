Медведчук рассказал, почему попросил ДНР и ЛНР об освобождении пленных

"Я обратился к Леониду Ивановичу (Пасечнику - ред.) и к Денису Владимировичу (Пушилину - ред.), увидев то, что господин Зеленский не собирается их освобождать (пленных - ред.) или проводить обмены. И вот последняя наша встреча с Пушилиным 7 июня на полях международного экономического саммита в Санкт-Петербурге, где я обратился с просьбой об освобождении отдельных граждан Украины, которые удерживаются в Донецке и в Луганске... Так как естественно, что подобный шаг, если бы он имел место... это был бы важный гуманитарный шаг со стороны Донецка и Луганска", - заявил Медведчук журналистам в Минске.