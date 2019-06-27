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РИА Новости

Медведчук рассказал, почему попросил ДНР и ЛНР об освобождении пленных

Вчера, 14:10
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обратился к лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с просьбой об освобождении нескольких украинских пленных, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе, так как действующий президент Украины Владимир Зеленский для этого ничего не делает.
"Я обратился к Леониду Ивановичу (Пасечнику - ред.) и к Денису Владимировичу (Пушилину - ред.), увидев то, что господин Зеленский не собирается их освобождать (пленных - ред.) или проводить обмены. И вот последняя наша встреча с Пушилиным 7 июня на полях международного экономического саммита в Санкт-Петербурге, где я обратился с просьбой об освобождении отдельных граждан Украины, которые удерживаются в Донецке и в Луганске... Так как естественно, что подобный шаг, если бы он имел место... это был бы важный гуманитарный шаг со стороны Донецка и Луганска", - заявил Медведчук журналистам в Минске.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛНРДНРВиктор МедведчукДонбассДенис ПушилинВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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