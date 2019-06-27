Си Цзиньпин сообщил Сеулу, что глава КНДР стремится к денуклеаризации

ТОКИО, 27 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Осаке заверил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, что лидер КНДР Ким Чен Ын по-прежнему стремится к денуклеаризации на Корейском полуострове, сообщила на брифинге представитель южнокорейской президентской администрации.
"Председатель (Госсовета КНДР) Ким Чен Ын, прежде всего, неизменно стремится к денуклеаризации на Корейском полуострове", - приводятся слова Си Цзиньпина на переговорах с южнокорейским лидером.
Китайский лидер сообщил, что Ким Чен Ын хочет добиться экономического развития страны и наладить отношения с другими государствами, рассказала представитель южнокорейской администрации.