Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T14:01Z
https://ria.ru/20190627/1555971796.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/73/1552147326_0:87:2561:1527_1036x0_80_0_0_8d1ef83a5f4b431bce54a0185d44b58e.jpg
РИА Новости

Матвиенко приняла участие в "гашении" почтовой марки ко дню парламентаризма

Вчера, 14:01
27
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий в четверг приняли участие в церемонии гашения почтовой художественной марки, посвященной Международному дню парламентаризма.
Праздник учрежден по инициативе российских парламентариев и отмечается 30 июня. Для гашения почтовой марки был изготовлен памятный сувенирный штемпель, на нем указано сегодняшнее число - 27 июня 2019 года. Конверты с маркой были подписаны участниками церемонии. На марках изображён логотип Межпарламентского союза на фоне флага Российской Федерации.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
23 мая, 14:04
Матвиенко делает многое для укрепления парламентаризма, заявил Путин
В ходе церемонии Матвиенко отметила, что почтовая марка выпущена специально в честь Международного дня парламентаризма, "молодого, но важного праздника, объединяющего всех парламентариев мира".
Спикер напомнила, что инициатива об учреждении Международного дня парламентаризма была предложена российскими парламентариями и поддержана коллегами из Межпарламентской ассамблеи СНГ. На 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была консенсусом принята резолюция "Взаимодействие между ООН, национальными парламентами и Межпарламентским союзом", учреждающая 30 июня Международный день парламентаризма. Резолюция готовилась при активном участии делегации РФ в Межпарламентском союзе.
Вячеслав Володин. Архивное фото
27 апреля 2018, 08:22
Володин призвал развивать парламентаризм в России
По словам Матвиенко, дата была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1889 году в Париже состоялось первое заседание Межпарламентского союза.
Председатель СФ отметила, что сейчас все привыкли к цифровым форматам общения. Не каждый вспомнит, когда в последний раз он опускал открытку или письмо в почтовый ящик. Она предложила своим коллегам сделать небольшое исключение и поздравить друг друга с Международным днём парламентаризма "не электронным сообщением, а старой доброй открыткой с памятной маркой".
Духовницкий сообщил, что художественные марки "Международный день парламентаризма" уже поступили в почтовое обращение, и граждане России получили возможность использовать их для отправки своей почтовой корреспонденции по стране и всему миру.
000001
Обсудить 0
Валентина МатвиенкоОлег ДуховницкийСовет Федерации РФСНГООНРоссияПарижОбщество
Рекомендуем
Здание Государственной Думы в Москве
Госдума приняла закон о подключении любых юрлиц к российскому аналогу SWIFT
РИА
Новости
Женщина оформляет документы в одном из МФЦ
Липецкие МФЦ признаны лучшими в стране
Печать денег на Пермской печатной фабрике
Поморские депутаты утвердили допрасходы в 5 млрд рублей на развитие региона
Дом правительства Московской области
В Подмосковье расширят налоговые льготы для участников инвестпроектов
Лента
новостей
Фестиваль Русское поле в Царицыно
Православную моду и мастер-классы представят на фестивале молодых в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на приеме в Большом Кремлевском дворце в честь выпускников военных высших учебных заведений, окончивших вузы с отличием. 27 июня 2019
В России намерены совершенствовать систему соцгарантий для военнослужащих
Сообщения о минировании самолета Air India оказались ложными, сообщили СМИ
Московские службы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды
В Афганистане семь человек погибли при падении пикапа в реку
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Шойгу пожелал выпускникам военных вузов "блестящей карьеры и веры в себя"
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
Пушилин призвал решать вопросы безопасности одновременно с политическими
Монеты и конверты с логотипом ФНС РФ
ФНС получит право рассылать смс о налоговых недоимках
Си Цзиньпин сообщил Сеулу, что глава КНДР стремится к денуклеаризации
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о достижениях России в Сирии
В ФНС назвали сроки перевода неналоговых платежей в Налоговый кодекс
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Лента новостейМолния