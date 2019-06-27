Матвиенко приняла участие в "гашении" почтовой марки ко дню парламентаризма

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий в четверг приняли участие в церемонии гашения почтовой художественной марки, посвященной Международному дню парламентаризма.

Праздник учрежден по инициативе российских парламентариев и отмечается 30 июня. Для гашения почтовой марки был изготовлен памятный сувенирный штемпель, на нем указано сегодняшнее число - 27 июня 2019 года. Конверты с маркой были подписаны участниками церемонии. На марках изображён логотип Межпарламентского союза на фоне флага Российской Федерации.

В ходе церемонии Матвиенко отметила, что почтовая марка выпущена специально в честь Международного дня парламентаризма, "молодого, но важного праздника, объединяющего всех парламентариев мира".

Спикер напомнила, что инициатива об учреждении Международного дня парламентаризма была предложена российскими парламентариями и поддержана коллегами из Межпарламентской ассамблеи СНГ. На 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была консенсусом принята резолюция "Взаимодействие между ООН, национальными парламентами и Межпарламентским союзом", учреждающая 30 июня Международный день парламентаризма. Резолюция готовилась при активном участии делегации РФ в Межпарламентском союзе.

По словам Матвиенко, дата была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1889 году в Париже состоялось первое заседание Межпарламентского союза.

Председатель СФ отметила, что сейчас все привыкли к цифровым форматам общения. Не каждый вспомнит, когда в последний раз он опускал открытку или письмо в почтовый ящик. Она предложила своим коллегам сделать небольшое исключение и поздравить друг друга с Международным днём парламентаризма "не электронным сообщением, а старой доброй открыткой с памятной маркой".