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РИА Новости
Культура

Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке

Вчера, 14:12
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© Кадр из видео ClassicalMusicNews.RuКитайский пианист Янь Тянсю в финале Международного музыкального конкурса имени Чайковского
Китайский пианист Янь Тянсю в финале Международного музыкального конкурса имени Чайковского
© Кадр из видео ClassicalMusicNews.Ru
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Работник оркестра им. Е.Ф. Светланова разложил ноты в обратном порядке перед выступлением пианиста из Китая Ань Тяньсю на Конкурсе им. П.И. Чайковского, из-за чего участник сбился. От предложения выступить заново молодой музыкант отказался.

"В связи с грубейшей ошибкой работника ГАСО им. Е.Ф. Светланова, 25 июня, перед выступлением участника конкурса им. П.И. Чайковского по специальности "Фортепиано" Ань Тяньсю, артистам оркестра и дирижеру ноты произведений П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова разложили в обратном порядке (...). В связи с чем, исполнение началось со сбоя - участник не сразу понял, что произошло, и перестроился на другое произведение уже во время выступления", - сообщили в пресс-службе конкурса.

Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.
Работника, который допустил грубейшую ошибку, отстранили от дальнейшей работы.
Большой зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
20 июня, 15:15
Трансляцию конкурса Чайковского за три дня посмотрели три миллиона человек
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КультураМузыкаНовости культурыДенис МацуевЧайковскийКитай
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