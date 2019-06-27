Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке

"В связи с грубейшей ошибкой работника ГАСО им. Е.Ф. Светланова, 25 июня, перед выступлением участника конкурса им. П.И. Чайковского по специальности "Фортепиано" Ань Тяньсю, артистам оркестра и дирижеру ноты произведений П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова разложили в обратном порядке (...). В связи с чем, исполнение началось со сбоя - участник не сразу понял, что произошло, и перестроился на другое произведение уже во время выступления", - сообщили в пресс-службе конкурса.