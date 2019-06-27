Социологи рассказали, кого украинцы хотели бы видеть на посту премьера

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Среди возможных кандидатов на должность премьер-министра Украины наиболее популярен лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, его на этой должности видят 13% избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой " Среди возможных кандидатов на должность премьер-министра Украины наиболее популярен лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, его на этой должности видят 13% избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой " Рейтинг ".

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации 20 мая призвал кабмин освободить места для "новых поколений". Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку и идет со своей партией на парламентские выборы. Рада отказался принять отставку Гройсмана.

"Среди возможных кандидатов чаще всего будущим премьер-министром респонденты видят Юрия Бойко - 13%, Юлию Тимошенко 11% (лидера партии "Батькивщина" - ред.) и Владимира Гройсмана - 10%", - говорится в тексте опроса, опубликованного в четверг на сайте "Рейтинга". Остальных кандидатов поддержали бы менее 10% опрошенных.

При этом 55% жителей Украины считают, что будущим премьером должен стать кандидат с большим опытом управления страной, а 35% напротив, ожидают новую личность, даже без опыта государственного управления.

Ранее, 10 июня, были опубликованы данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым около 12,9% избирателей поддерживали кандидатуру Бойко на пост премьер-министра Украины, поддержка Тимошенко составила 11,3%, на третьем месте был экс-глава СБ Украины, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 8,1%.

Опрос проводился методом формализованного интервью с 12 по 20 июня 2019 года по всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошено шесть тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,3%.