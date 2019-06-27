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РИА Новости

Социологи рассказали, кого украинцы хотели бы видеть на посту премьера

Вчера, 13:53
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Среди возможных кандидатов на должность премьер-министра Украины наиболее популярен лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, его на этой должности видят 13% избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации 20 мая призвал кабмин освободить места для "новых поколений". Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку и идет со своей партией на парламентские выборы. Рада отказался принять отставку Гройсмана.
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"Среди возможных кандидатов чаще всего будущим премьер-министром респонденты видят Юрия Бойко - 13%, Юлию Тимошенко 11% (лидера партии "Батькивщина" - ред.) и Владимира Гройсмана - 10%", - говорится в тексте опроса, опубликованного в четверг на сайте "Рейтинга". Остальных кандидатов поддержали бы менее 10% опрошенных.
При этом 55% жителей Украины считают, что будущим премьером должен стать кандидат с большим опытом управления страной, а 35% напротив, ожидают новую личность, даже без опыта государственного управления.
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Ранее, 10 июня, были опубликованы данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым около 12,9% избирателей поддерживали кандидатуру Бойко на пост премьер-министра Украины, поддержка Тимошенко составила 11,3%, на третьем месте был экс-глава СБ Украины, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 8,1%.
Опрос проводился методом формализованного интервью с 12 по 20 июня 2019 года по всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошено шесть тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,3%.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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