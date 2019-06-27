СМИ: туристы могли находиться в районе, где произошел взрыв в Тунисе

По информации телеканала, взрыв, направленный против машины сил безопасности, произошел в центральном столичном районе, где традиционно много иностранных туристов. Эксперты считают, что атака могла быть направлена на срыв туристического сезона в Тунисе.

Ранее телеканал сообщил, что четыре человека, в том числе сотрудники сил безопасности и гражданские, пострадали в результате взрыва, произошедшего в четверг в столице Туниса. Взрыв произошел в нескольких сотнях метров от посольства Франции и здания МВД страны. Подрыв, возможно, совершил смертник.