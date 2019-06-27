СМИ: туристы могли находиться в районе, где произошел взрыв в Тунисе

КАИР, 27 июн - РИА Новости. Автобусы с туристами могли находиться в районе тунисской столицы, где в четверг произошел взрыв, сообщает арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia.
По информации телеканала, взрыв, направленный против машины сил безопасности, произошел в центральном столичном районе, где традиционно много иностранных туристов. Эксперты считают, что атака могла быть направлена на срыв туристического сезона в Тунисе.
#Tunisia: two police officers and three civilians were wounded as man blows himself up close to police vehicle in France Avenue in the capital. #TAP_En. pic.twitter.com/CJurIIUPhi— TAP news agency (@TapNewsAgency) 27 июня 2019 г.
Ранее телеканал сообщил, что четыре человека, в том числе сотрудники сил безопасности и гражданские, пострадали в результате взрыва, произошедшего в четверг в столице Туниса. Взрыв произошел в нескольких сотнях метров от посольства Франции и здания МВД страны. Подрыв, возможно, совершил смертник.