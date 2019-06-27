Новый генсек СЕ может посетить Россию в ближайшее время, заявил Слуцкий

СТРАСБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Избранная накануне новым генсеком Совета Европы на пять лет хорватка Мария Пейчинович-Бурич может посетить Россию, сообщил РИА Новости замглавы российской делегации в ПАСЕ, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Позже ПАСЕ выбрала нового генсека, им стала представитель Хорватии Пейчинович-Бурич.

"В ближайшие время госпожа Бурич, новый генсек, будет в Москве", - заявил Слуцкий, не назвав точную дату.

Отвечая на вопрос, планируется ли обмен визитами представителей ПАСЕ и РФ, Слуцкий заявил: "Думаю, что да".

"Уверен, что и визиты делегаций ПАСЕ возобновятся, мало-помалу, не сразу", - полагает депутат.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.