Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T13:32Z
https://ria.ru/20190627/1555970302.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155596/53/1555965350_0:127:3072:1855_1036x0_80_0_0_4302b63ff74bda2e70a0ccef32e22ce2.jpg
РИА Новости

Новый генсек СЕ может посетить Россию в ближайшее время, заявил Слуцкий

Вчера, 13:32
452
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкНовый генеральный секретарь Совета Европы вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич
Новый генеральный секретарь Совета Европы вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
СТРАСБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Избранная накануне новым генсеком Совета Европы на пять лет хорватка Мария Пейчинович-Бурич может посетить Россию, сообщил РИА Новости замглавы российской делегации в ПАСЕ, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Позже ПАСЕ выбрала нового генсека, им стала представитель Хорватии Пейчинович-Бурич.
"В ближайшие время госпожа Бурич, новый генсек, будет в Москве", - заявил Слуцкий, не назвав точную дату.
Отвечая на вопрос, планируется ли обмен визитами представителей ПАСЕ и РФ, Слуцкий заявил: "Думаю, что да".
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
26 июня, 19:51
Слуцкий считает возможным вернуться к вопросу о взносах в Совет Европы
"Уверен, что и визиты делегаций ПАСЕ возобновятся, мало-помалу, не сразу", - полагает депутат.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
Депутат Верховной рады Украины, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский
Вчера, 12:28
Замглавы делегации Украины в коридорах ПАСЕ заявил, что их здесь нет
810004
Обсудить 0
Леонид СлуцкийСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Рекомендуем
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий заявил, что Россия может выплатить взнос в СЕ до ноября
РИА
Новости
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ не получала уведомлений от делегаций, которые решили уйти из-за России
Президент США Дональд Трамп
Трамп прибыл на саммит в Осаку без супруги
Депутат Верховной рады Украины, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский
Замглавы делегации Украины в коридорах ПАСЕ заявил, что их здесь нет
Лента
новостей
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Замглавы делегации Украины о работе в ПАСЕ: пришлось наступить себе на ногу
Петр Порошенко
На Украине рассказали о перспективах расследования дел Порошенко
Вадим Рабинович
Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, заявил депутат Рады
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Пушилин рассчитывает, что передача Киеву пленных поможет дальнейшему обмену
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова: Киеву нужны не задержанные моряки, а только шум вокруг них
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
МИД Латвии назвал восстановление права голоса России в ПАСЕ неприемлемым
Наталья Поклонская
Поклонская предложила отправить в ПАСЕ представителей Крыма
Президент РФ Владимир Путин выступает на приеме в Большом Кремлевском дворце в честь выпускников военных высших учебных заведений, окончивших вузы с отличием. 27 июня 2019
Путин: "Кинжал", "Пересвет" и "Сармат" поступят в войска в ближайшие годы
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов дает интервью на стенде МИА Россия сегодня в рамках Ялтинского международного экономического форума. 19 апреля 2019
Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой прокомментировал выборы на пост вице-спикера ПАСЕ
Задержанные украинские моряки Василий Сорока, Андрей Артеменко, Олег Мельничук и Андрей Эйдер в Московском городском суде
Киев отказался обсуждать вопрос об освобождении моряков, заявила Захарова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
Лента новостейМолния