Новый генсек СЕ может посетить Россию в ближайшее время, заявил Слуцкий

СТРАСБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Избранная накануне новым генсеком Совета Европы на пять лет хорватка Мария Пейчинович-Бурич может посетить Россию, сообщил РИА Новости замглавы российской делегации в ПАСЕ, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Позже ПАСЕ выбрала нового генсека, им стала представитель Хорватии Пейчинович-Бурич.
"В ближайшие время госпожа Бурич, новый генсек, будет в Москве", - заявил Слуцкий, не назвав точную дату.
Отвечая на вопрос, планируется ли обмен визитами представителей ПАСЕ и РФ, Слуцкий заявил: "Думаю, что да".
"Уверен, что и визиты делегаций ПАСЕ возобновятся, мало-помалу, не сразу", - полагает депутат.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.