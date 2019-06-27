Мособлдума одобрила проект, расширяющий меры поддержки многодетных семей

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мособлдума в четверг одобрила законопроект, расширяющий меры поддержки для многодетных семей в Подмосковье, согласно которому льгота на транспортный налог будет действовать не с момента рождения третьего ребенка, а за весь год, когда семья стала многодетной, заявил председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

"Сегодня Московская областная дума одобрила проекта закона, который направлен на предоставление дополнительных мер социальной поддержки по транспортному налогу многодетными семьям", - сказал Ефимов журналистам.

По его словам, в настоящее время многодетная семья получает льготу по транспортному налогу с момента приобретения своего статуса: к примеру, если ребенок родился в марте, то и льгота предоставляется с марта.