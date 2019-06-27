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РИА Новости

Мособлдума одобрила проект, расширяющий меры поддержки многодетных семей

Вчера, 13:08
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© Фото : страница пресс-центра Мособлдумы в FacebookЗдание Московской областной Думы
Здание Московской областной Думы
© Фото : страница пресс-центра Мособлдумы в Facebook
Здание Московской областной Думы. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мособлдума в четверг одобрила законопроект, расширяющий меры поддержки для многодетных семей в Подмосковье, согласно которому льгота на транспортный налог будет действовать не с момента рождения третьего ребенка, а за весь год, когда семья стала многодетной, заявил председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.
"Сегодня Московская областная дума одобрила проекта закона, который направлен на предоставление дополнительных мер социальной поддержки по транспортному налогу многодетными семьям", - сказал Ефимов журналистам.
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По его словам, в настоящее время многодетная семья получает льготу по транспортному налогу с момента приобретения своего статуса: к примеру, если ребенок родился в марте, то и льгота предоставляется с марта.
"Комитет разработал предложение, именно то, чтобы льгота предоставлялась за весь налоговой период. Вне зависимости от даты приобретения многодетной семьей своего статуса. Например, даже если ребенок родится в декабре, то семья имеет право на получение льготы за весь налоговый период, то есть с 1 января данного года", - пояснил Ефимов.
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