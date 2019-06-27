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РИА Новости

В салонах автодилера "Рольф" проходят обыски

Вчера, 13:02
49826
© РольфАвтосалон компании "Рольф"
Автосалон компании Рольф
© Рольф
Автосалон компании "Рольф". Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Как сообщает компания, сегодня около девяти утра в дилерские центры пришли сотрудники Следственного комитета, которые предъявили постановление. В "Рольфе" отметили, что их юристы изучают этот документ, но, по первичной информации, он не относится к операционной деятельности автодилера.
"Сотрудники СК препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение. Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне", — заявляет "Рольф".
Компания соблюдает российское законодательство и является крупным налогоплательщиком, выплатившим за три года 23 миллиарда рублей, подчеркивается в сообщении.
"Мы открыты к сотрудничеству и предоставляем все необходимые документы СК согласно запросам", — заявляет "Рольф".
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РольфМоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Так и надо с этими буржуями !
27 июня, 14:08
yangibon
47300020
Отжимвют, к бабке не ходи.
27 июня, 14:12
Моджахед Иванович
35100031
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