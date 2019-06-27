В салонах автодилера "Рольф" проходят обыски

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.

Как сообщает компания, сегодня около девяти утра в дилерские центры пришли сотрудники Следственного комитета, которые предъявили постановление. В "Рольфе" отметили, что их юристы изучают этот документ, но, по первичной информации, он не относится к операционной деятельности автодилера.

"Сотрудники СК препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение. Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне", — заявляет "Рольф".

Компания соблюдает российское законодательство и является крупным налогоплательщиком, выплатившим за три года 23 миллиарда рублей, подчеркивается в сообщении.