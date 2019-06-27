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РИА Новости

В Сочи задержали вора, которого приняли за Цапка

Вчера, 12:59
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© Фото предоставлено Прокуратурой Краснодарского края“Двойник Сергея Цапка” Виталий Никифоров
“Двойник Сергея Цапка” Виталий Никифоров
© Фото предоставлено Прокуратурой Краснодарского края
“Двойник Сергея Цапка” Виталий Никифоров. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Сочи задержали находящегося в федеральном розыске 32-летнего Вячеслава Никифорова, которого жители Кущевки приняли за умершего бандита Сергея Цапка, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Краснодарского края.
Отмечается, что мужчина проходит по нескольким уголовным делам, в том числе о кражах и грабеже. Скоро Кореновский районный суд изберет ему меру пресечения.
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В начале июня кубанская "Комсомольская правда" написала, что жители Краснодарского края обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой выяснить, кто запечатлен на фото с места ДТП, которое произошло в городе 4 июня.
Они утверждают, что на фотографии человек, имеющий внешнее сходство с главой кущевской банды Сергеем Цапком, который, по официальным данным, скончался в СИЗО пять лет назад.
Как сообщает издание, жители станицы уверены, что на фотографии — именно Цапок. Они утверждают, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована.
В прокуратуре впоследствии заявили, что это некий Виталий Никифоров, уроженец Бишкека, находящийся в федеральном розыске. Сразу поймать его, однако, не удалось. Как заявили РИА Новости в региональной прокуратуре, Никифоров, "будучи неглупым человеком, стал прятаться".
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Банда Цапка

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года.
Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России.
Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
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СочиПроисшествия
Популярные комментарии
Это в эпоху когда у силовиков есть доступ ко всем базам, камерам и т.д. а найти смогли лишь когда обычные гражданские распознали. Это вам не в соцсетях садить за комментарии.
27 июня, 13:01
ХоХочу официально заявить, что
2311102
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