В Сочи задержали вора, которого приняли за Цапка

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Сочи задержали находящегося в федеральном розыске 32-летнего Вячеслава Никифорова, которого жители Кущевки приняли за умершего бандита Сергея Цапка, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Краснодарского края.

Отмечается, что мужчина проходит по нескольким уголовным делам, в том числе о кражах и грабеже. Скоро Кореновский районный суд изберет ему меру пресечения.

В начале июня кубанская " Комсомольская правда " написала, что жители Краснодарского края обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой выяснить, кто запечатлен на фото с места ДТП, которое произошло в городе 4 июня.

Они утверждают, что на фотографии человек, имеющий внешнее сходство с главой кущевской банды Сергеем Цапком, который, по официальным данным, скончался в СИЗО пять лет назад.

Как сообщает издание, жители станицы уверены, что на фотографии — именно Цапок. Они утверждают, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована.

В прокуратуре впоследствии заявили, что это некий Виталий Никифоров, уроженец Бишкека, находящийся в федеральном розыске. Сразу поймать его, однако, не удалось. Как заявили РИА Новости в региональной прокуратуре, Никифоров, "будучи неглупым человеком, стал прятаться".

Банда Цапка

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года.

Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России.