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РИА Новости

ГД приняла закон об изменении бюджета России на 2019 год с профицитом 1,7%

Вчера, 12:55
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год, согласно которому профицит бюджета сокращается до 1,7% с 1,8% к ВВП.
Доходы бюджета страны в текущем году законом увеличиваются на 205,6 миллиарда рублей, до 20 триллионов 174,9 миллиарда рублей, расходы - на 256,5 миллиарда рублей, до 18 триллионов 293,7 миллиарда рублей. Однако по отношению к ВВП доходы снижаются до 18,5% с 18,9%, расходы - до 16,8% с 17%. Профицит бюджета сокращается на 50,9 миллиарда рублей и составит 1 триллион 881,2 миллиарда рублей.
Закон подготовлен с учетом корректировки основных характеристик прогноза социально-экономического развития, уточнения приоритетов в расходах, которые необходимо реализовать в текущем году, а также мер, содержащихся в послании президента РФ Федеральному собранию, пояснял ранее первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
"Принятые сегодня изменения в бюджет носят адресный характер и помогут решить вопросы, которые беспокоят людей", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Так, на закупку лекарственных препаратов, вакцин, оборудования в центры высоких медицинских технологий, средств реабилитации инвалидов и другие цели в сфере здравоохранения будет дополнительно выделено более 7,5 миллиарда рублей.
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Еще 5 миллиардов рублей будет направлено на выполнение решения главы государства о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок, 4,3 миллиарда рублей - на повышение зарплат спасателям МЧС. "Значительные средства - более 129 миллиардов рублей - получат регионы на решение актуальных проблем, с которыми сталкиваются: 34,4 миллиарда составит поддержка региональных дорожных фондов, 30,9 миллиарда рублей субъекты федерации получат на обеспечение сбалансированности бюджета", - отметил Володин.
Законом предлагается перераспределить бюджетные ассигнования и дополнительно направить их по ряду направлений. При этом на завершение строительства многоквартирных домов для защиты дольщиков выделяется 36 миллиардов рублей, а на предоставления поручительств по кредитам на строительство таких домов или на рефинансирование (перекредитование) застройщика еще 2 миллиарда рублей. На обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны регионы получат субвенции на 2,5 миллиарда рублей.
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Антон СилуановГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияЭкономика
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