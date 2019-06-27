ГД приняла закон об изменении бюджета России на 2019 год с профицитом 1,7%

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год, согласно которому профицит бюджета сокращается до 1,7% с 1,8% к ВВП.

Доходы бюджета страны в текущем году законом увеличиваются на 205,6 миллиарда рублей, до 20 триллионов 174,9 миллиарда рублей, расходы - на 256,5 миллиарда рублей, до 18 триллионов 293,7 миллиарда рублей. Однако по отношению к ВВП доходы снижаются до 18,5% с 18,9%, расходы - до 16,8% с 17%. Профицит бюджета сокращается на 50,9 миллиарда рублей и составит 1 триллион 881,2 миллиарда рублей.

Закон подготовлен с учетом корректировки основных характеристик прогноза социально-экономического развития, уточнения приоритетов в расходах, которые необходимо реализовать в текущем году, а также мер, содержащихся в послании президента РФ Федеральному собранию, пояснял ранее первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

"Принятые сегодня изменения в бюджет носят адресный характер и помогут решить вопросы, которые беспокоят людей", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Так, на закупку лекарственных препаратов, вакцин, оборудования в центры высоких медицинских технологий, средств реабилитации инвалидов и другие цели в сфере здравоохранения будет дополнительно выделено более 7,5 миллиарда рублей.

Еще 5 миллиардов рублей будет направлено на выполнение решения главы государства о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок, 4,3 миллиарда рублей - на повышение зарплат спасателям МЧС. "Значительные средства - более 129 миллиардов рублей - получат регионы на решение актуальных проблем, с которыми сталкиваются: 34,4 миллиарда составит поддержка региональных дорожных фондов, 30,9 миллиарда рублей субъекты федерации получат на обеспечение сбалансированности бюджета", - отметил Володин.