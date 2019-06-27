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РИА Новости

Минсельхоз подготовил проект поправок в закон о госзакупках

Вчера, 12:38
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ опубликовал для обсуждения проект изменений в закон о контрактной системе для обеспечения контроля за качеством и безопасностью закупаемого продовольствия, следует из информации на портале проектов нормативных правовых актов.
Дата окончания общественного обсуждения - 11 июля. Планируемый срок вступления проекта в силу - январь 2020 года.
"Изменения … призваны обеспечить должный уровень контроля за качеством и безопасностью закупаемых продовольствия и продукции общественного питания, … введение практики обязательных исследований поставленных продуктов питания лабораториями, испытательными центрами, аккредитованными в национальной системе аккредитации", - говорится в пояснительной записке.
По мнению экспертов министерства, это "будет способствовать эффективной борьбе с поставками некачественного или фальсифицированного продовольствия или продукции общественного питания в рамках закупок, осуществляемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В настоящее время качество и безопасность таких поставок проверяется только на этапе приемки, которая проводится зачастую путем сличения данных сопроводительной документации с требованиями, указанными в спецификации к контракту. Вместе с тем, оценка соответствия закупаемого продовольствия нормативно-технической документации, санитарным нормам и гигиеническим нормативам не проводится или проводится только единожды, отмечается в документе. Поставщик также не проводит лабораторных исследований поставляемого продовольствия, полагаясь на документы об оценке соответствия, предоставленные производителем.
"Таким образом, качество продовольствия и продукции общественного питания, закупаемых в рамках контракта по обеспечению государственных и муниципальных нужд, фактически зависит только от производителя, который не является стороной контракта и не несет ответственность за его исполнение", - говорится в документе.
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