Минсельхоз подготовил проект поправок в закон о госзакупках

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ опубликовал для обсуждения проект изменений в закон о контрактной системе для обеспечения контроля за качеством и безопасностью закупаемого продовольствия, следует из информации на портале проектов нормативных правовых актов.

Дата окончания общественного обсуждения - 11 июля. Планируемый срок вступления проекта в силу - январь 2020 года.

"Изменения … призваны обеспечить должный уровень контроля за качеством и безопасностью закупаемых продовольствия и продукции общественного питания, … введение практики обязательных исследований поставленных продуктов питания лабораториями, испытательными центрами, аккредитованными в национальной системе аккредитации", - говорится в пояснительной записке.

По мнению экспертов министерства, это "будет способствовать эффективной борьбе с поставками некачественного или фальсифицированного продовольствия или продукции общественного питания в рамках закупок, осуществляемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В настоящее время качество и безопасность таких поставок проверяется только на этапе приемки, которая проводится зачастую путем сличения данных сопроводительной документации с требованиями, указанными в спецификации к контракту. Вместе с тем, оценка соответствия закупаемого продовольствия нормативно-технической документации, санитарным нормам и гигиеническим нормативам не проводится или проводится только единожды, отмечается в документе. Поставщик также не проводит лабораторных исследований поставляемого продовольствия, полагаясь на документы об оценке соответствия, предоставленные производителем.