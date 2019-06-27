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РИА Новости

В Нижнеангарске ввели режим ЧС после крушения Ан-24

Вчера, 12:34
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© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства БурятииПассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Нижнеангарске на севере Бурятии, где совершил аварийную посадку самолет Ан-24, сообщили РИА Новости в МЧС республики.
"В муниципальном образовании введен режим "Чрезвычайная ситуация", проводится работа по оказанию материальной помощи пострадавшим... Аэропорт открыт для приема бортов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар в здании очистных сооружений и в самолете Ан-24 тушили 81 человек и 15 единиц техники.
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медицинской помощью обратился 31 пассажир, четверо госпитализированы. Возгорание потушено.
Во Всероссийском союзе страховщиков сообщали, что семьи членов экипажа, погибших при аварийной посадке, получат страховые выплаты в 1 миллион рублей.
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БурятияАвиакатастрофа Ан-24 в БурятииПроисшествия
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