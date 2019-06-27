В Нижнеангарске ввели режим ЧС после крушения Ан-24

КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Нижнеангарске на севере Бурятии, где совершил аварийную посадку самолет Ан-24, сообщили РИА Новости в МЧС республики.

"В муниципальном образовании введен режим "Чрезвычайная ситуация", проводится работа по оказанию материальной помощи пострадавшим... Аэропорт открыт для приема бортов", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, пожар в здании очистных сооружений и в самолете Ан-24 тушили 81 человек и 15 единиц техники.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медицинской помощью обратился 31 пассажир, четверо госпитализированы. Возгорание потушено.