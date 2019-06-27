Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра при СБУ

КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым замглавы Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
"Назначить Баранецкого Руслана Федоровича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Другим указом Зеленский также назначил Баранецкого руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.
Баранецкий имеет воинское звание генерал-майора, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.