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РИА Новости

Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра при СБУ

Вчера, 12:18
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым замглавы Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
"Назначить Баранецкого Руслана Федоровича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Другим указом Зеленский также назначил Баранецкого руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.
Баранецкий имеет воинское звание генерал-майора, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
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