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РИА Новости

Эксперт: пластические хирурги должны иметь глубокие знания по онкологии

Вчера, 12:13
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Современные пластические хирурги должны иметь глубокие знания в области онкологии, считает главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава РФ Наталья Мантурова.
По ее словам, одно из самых серьёзных решений, которое должно быть принято сейчас, - это завершение образовательного стандарта по пластической хирургии.
"На сегодняшний день подготовка пластического хирурга представляет из себя двухгодичную ординатуру. И с учётом того, что пластическая хирургия на сегодня является многогранной специальностью, соответственно такой блок как онкология не может быть сторонним и изолированным в вводе новой образовательной программы по пластической хирургии", - сказала Мантурова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня ".
По ее словам, важно понимать, как должны быть подготовлены современные пластические хирурги с учётом глубоких знаний и образования по онкологии.
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
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