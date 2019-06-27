Эксперт: пластические хирурги должны иметь глубокие знания по онкологии

По ее словам, одно из самых серьёзных решений, которое должно быть принято сейчас, - это завершение образовательного стандарта по пластической хирургии.

"На сегодняшний день подготовка пластического хирурга представляет из себя двухгодичную ординатуру. И с учётом того, что пластическая хирургия на сегодня является многогранной специальностью, соответственно такой блок как онкология не может быть сторонним и изолированным в вводе новой образовательной программы по пластической хирургии", - сказала Мантурова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня ".