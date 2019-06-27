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РИА Новости

Ереван заключил контракты на поставки вооружения на форуме "Армия-2019"

Вчера, 11:57
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРеактивная система залпового огня "Смерч" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Реактивная система залпового огня Смерч на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 27 июн – РИА Новости. Армянская сторона заключила в ходе форума "Армия-2019" контракты на поставки нового наступательного вооружения, сообщил в четверг пресс-секретарь Минобороны республики Арцрун Ованнисян.
"Как заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, в рамках форума "Армия-2019" заключены контракты на поставки новых видов наступательного вооружения, нового поколения боеприпасов, а также иных средств", - написал Ованнисян на своей странице в Facebook.
Другие подробности он не привел. Тоноян принимает участие в открывшемся во вторник военно-техническом форуме "Армия-2019", в котором участвуют также делегации 120 государств, в том числе под руководством более 40 министров обороны и начальников генштабов.
По информации Минобороны РФ, на форуме сформовано 10 национальных экспозиций (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Турция, а также впервые Таиланд и ЮАР). Основная программа форума будет проведена в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка, полигоне "Алабино" и озере Комсомольском. Мероприятия форума пройдут во всех военных округах и на Северном флоте. В форуме участвуют около 1,3 тысячи предприятий, которые представляют более 27 тысяч экспонатов, в том числе 361 единица вооружения военной и специальной техники из наличия Минобороны России.
Научно-деловая программа форума предусматривает проведение более 170 мероприятий по наиболее актуальным проблемам обеспечения обороны государства, развития международного военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества. Суммарная посещаемость форума, по прогнозу организаторов, как и в 2018 году, превысит 1 миллион человек.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
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