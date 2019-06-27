В Центре по киберугрозам объяснили, почему США отказываются от консультаций

"США виновных всегда знают заранее. Их перечень включает всего четыре страны – Россию, Китай, Северную Корею и Иран. Видимо, из опасения разоблачения США отказываются от двусторонних экспертных консультаций с Россией, ведь они могут показать безосновательность их политических решений", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня".