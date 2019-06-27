В Центре по киберугрозам объяснили, почему США отказываются от консультаций

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. США отказываются проводить с Россией двусторонние консультации по вопросу о кибератаках даже на экспертном уровне, опасаясь, что их аргументы будут разоблачены.
Об этом заявил в четверг заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам России Николай Мурашов.
"США виновных всегда знают заранее. Их перечень включает всего четыре страны – Россию, Китай, Северную Корею и Иран. Видимо, из опасения разоблачения США отказываются от двусторонних экспертных консультаций с Россией, ведь они могут показать безосновательность их политических решений", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня".
По его словам, разведывательное сообщество США "даже при недостатке доказательств берет на себя смелость обвинить другую страну в компьютерной атаке".
"При этом делается оговорка: "Мы предполагаем". В остальных случаях используются две формулировки "почти наверняка" и "весьма вероятно"", - отметил Мурашов.