Общественники Украины назвали концерты в ходе выборов подкупом избирателей

КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ) считает проведение концертов и шоу политическими партиями в ходе внеочередной избирательной кампании в Верховную раду подкупом избирателей, просит кандидатов воздержаться от использования этой технологии, заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель.

Концертные туры в ходе кампании используют в основном две партии, которые имеют шансы попасть в Раду. Это партия "Голос" лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, а также пропрезидентская партия "Слуга народа".

"Концертные и шоу-технологии, которые массово используются, значительно уменьшают качество избирательной кампании. Поэтому по своей сути, это фактически разновидность подкупа избирателей. Бесплатный хлеб или бесплатные развлечения, разница между этим незначительная с точки зрения морали. Поэтому комитет избирателей обращается к субъектам избирательного процесса с просьбой не использовать концертные технологии в избирательной кампании", - сказал Кошель на пресс-конференции в четверг.

По его словам, на данный момент негативной тенденцией кампании является использование насилия и давления на выборах. Кошель также сообщил о массовом использовании технологии "клонов".

"У нас есть основания говорить об эпидемии клонов. Каким образом работает эта технология. Во-первых, это использование однофамильцев. Мы видим в ряде округов, когда используется по два, по три, и даже по пять однофамильцев, которые имеют общие имена и фамилии… Эта технология также активно используется в привязке к лидеру избирательной гонки. В округах массово регистрируются политики, которые используют словосочетание "Слуга народа", - сказал директор КИУ.