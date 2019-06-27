Общественники Украины назвали концерты в ходе выборов подкупом избирателей

КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ) считает проведение концертов и шоу политическими партиями в ходе внеочередной избирательной кампании в Верховную раду подкупом избирателей, просит кандидатов воздержаться от использования этой технологии, заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель.
Концертные туры в ходе кампании используют в основном две партии, которые имеют шансы попасть в Раду. Это партия "Голос" лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, а также пропрезидентская партия "Слуга народа".
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"Концертные и шоу-технологии, которые массово используются, значительно уменьшают качество избирательной кампании. Поэтому по своей сути, это фактически разновидность подкупа избирателей. Бесплатный хлеб или бесплатные развлечения, разница между этим незначительная с точки зрения морали. Поэтому комитет избирателей обращается к субъектам избирательного процесса с просьбой не использовать концертные технологии в избирательной кампании", - сказал Кошель на пресс-конференции в четверг.
По его словам, на данный момент негативной тенденцией кампании является использование насилия и давления на выборах. Кошель также сообщил о массовом использовании технологии "клонов".
"У нас есть основания говорить об эпидемии клонов. Каким образом работает эта технология. Во-первых, это использование однофамильцев. Мы видим в ряде округов, когда используется по два, по три, и даже по пять однофамильцев, которые имеют общие имена и фамилии… Эта технология также активно используется в привязке к лидеру избирательной гонки. В округах массово регистрируются политики, которые используют словосочетание "Слуга народа", - сказал директор КИУ.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Согласно данным опросов, партию "Голос" готовы поддержать более 8% респондентов.