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РИА Новости

Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы

Вчера, 11:31
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтраус
Страус
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Примерно два миллиона лет назад Крым и другие уголки побережья Черного моря населяли гигантские птицы, чья масса составляла около 450 килограмм, а рост превышал 3,5 метра. На них могли охотиться древнейшие представители нашего рода, чьи останки были недавно найдены в Грузии, пишут ученые в Journal of Vertebrate Paleontology.

"Птиц таких размеров в Европе еще никогда не находили. Мы пока не можем точно сказать, когда вымерли эти гигантские пернатые, однако они, скорее всего, исчезли не позже, чем 1,2 миллиона лет назад. В любом случае, их должны были видеть потомки первых прямоходящих людей, покинувших Африку", — рассказывает Никита Зеленков из Института палеонтологии РАН в Москве.

После вымирания динозавров на рубеже мезозоя и кайнозоя, верхушку пищевой пирамиды достаточно долгое время занимали крупные наземные птицы, не умевшие летать. Начиная с конца эоцена, их со временем вытеснили крупные млекопитающие, вроде двухтонных "свиней-терминаторов" энтелодонтов или четырехметровых гиенодонов.
Несмотря на потерю лидерства, гигантские птицы не вымерли полностью, и их популяции продолжали сохраняться в разных уголках Земли. К примеру, гигантские плотоядные "птицы ужаса"-фороракосы существовали на территории Южной Америки вплоть до начала ледникового периода, а их "кузены" на Мадагаскаре и Новой Зеландии – моа и слоновые птицы – дожили до колонизации этих островов аборигенами и исчезли лишь в 17-18 веках.
Птица ужаса убегает от гигантского ящера
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Ученые: в Арктике 50 миллионов лет назад жили гигантские "птицы ужаса"Раскопки на территории канадского острова Элсмир показали, что заполярье в первые эпохи после вымирания динозавров заселяли гигантские наземные птицы, чей рост превышал два метра, а масса – несколько сотен килограммов.
Учитывая то, что многие, если не большинство из этих птиц исчезли примерно тогда, когда в ареалах их обитания появился человек, многие палеонтологи сегодня считают, что причиной их вымирания послужили люди, убивавшие самих гигантских птиц и разграблявшие их кладки яиц.
Зеленков и другие российские палеонтологи выяснили, что подобные пернатые существовали на территории нашей страны совсем недавно по геологическим меркам, проводя раскопки в пещере Таврида, расположенной неподалеку от Симферополя. Она была открыта в прошлом году при строительстве федеральной трассы, и сейчас она считается самой длинной подземной полостью на территории полуострова.
За последующие месяцы палеонтологи и антропологи нашли в пещере и в ее ближайших окрестностях огромное число останков древних животных, обитавших в Крыму в последние несколько десятков миллионов лет, а также следы своеобразной "мастерской", в которой древние люди изготавливали орудия труда.
Помимо останков зубров, саблезубых кошек, древних верблюдов, носорогов, гиен и мамонтов, Зеленков и его коллеги из МГУ и Крымского федерального университета обнаружили в этой пещере необычайно крупную бедренную кость птицы, принадлежавшей, как показал сравнительный анализ, к числу близких родичей страуса и других бескилевых птиц.
© Zelenkov et al. / Journal of Vertebrate Paleonthology 2019Бедренные кости гигантских древних птиц и современных страусов
Бедренные кости гигантских древних птиц и современных страусов
© Zelenkov et al. / Journal of Vertebrate Paleonthology 2019
Бедренные кости гигантских древних птиц и современных страусов
Изучив ее структуру, ученые пришли к выводу, что ее обладатель был гигантом даже для своего времени – рост древней птицы превышал 3,5 метра, а масса составляла около полутонны. В отличие от "птиц ужаса", древние крымские пернатые могли быстро бегать, что позволяло им жить по соседству с саблезубыми кошками, однако они делали это не так хорошо, как их современные собратья.
Что интересно, похожие кости ученые находили в окрестностях грузинского городка Дманиси, где были найдены пока самые древнейшие останки представителей рода Homo за пределами Африки. По этой причине ученые присвоили своей находке имя Pachystruthio dmanisensis, отмечая возможную связь между этими регионами причерноморья.
Учитывая, что останки древнего страуса были найдены в отложениях, сформировавшихся около 1,78 миллиона лет назад, вполне возможно, что первые жители Евразии могли сталкиваться и даже есть мясо и яйца этих птиц.
Учитывая отсутствие других костей древних страусов, пока невозможно сказать, чем питались эти пернатые и какие экологические ниши они занимали. Скорее всего, они были похожи в этом отношении на своих современных "кузенов", живущих в полупустынях и степях и питающихся очень разнообразной пищей.
Как предполагают ученые, дманисийские страусы достигли крупных размеров из-за недостатка пищи, так как небольшие животные тратят относительно больше энергии на разогрев тела и поддержания жизнедеятельности, чем их более крупные соседи. Это, в свою очередь, говорит о том, что климат Крыма был еще более сухим в прошлом, чем сейчас, заключают исследователи.
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Палеонтологи воскресили голос древней гигантской "птицы ужаса"Международная группа палеонтологов восстановила глубокий рык и басовый клекот нелетающей "птицы ужаса" ростом в 1,2 метра, вселявшей страх в наземных млекопитающих Южной Америки примерно 3,5 миллиона лет назад.
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палеонтологияОткрытия - РИА НаукаРоссийская академия наукМГУ имени М. В. ЛомоносоваКрымРИА Наука
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