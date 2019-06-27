В Киеве появился "Железный трон" из обломков военной техники из Донбасса

КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. "Железный трон украинского востока" появился в центре Киева на Майдане Незалежности (площадь Независимости), он сделан из обломков военной техники из Донбасса, передает в четверг сайт телеканала "Прямой".
"В Киеве на Майдане Незалежности появился железный трон. Арт-объект "Железный трон украинского востока" установили, как напоминание о войне на востоке Украины", - говорится в сообщении.
По данным сайта, трон сделан из обломков военной техники из зоны операции Объединенных сил. Создал этот арт-объект в 2016 году в Донецке волонтер Денис Буштец, потом трон продали на благотворительном аукционе за 150 тысяч гривен (около 5,7 тысячи долларов по курсу нацбанка). Все вырученные средства передали на нужды военных, а сам трон подарили запорожскому краеведческому музею.
Как отмечается, в Киеве трон будет находиться всего один месяц, после чего его перевезут обратно в музей в Запорожье.