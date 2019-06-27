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РИА Новости

В Киеве появился "Железный трон" из обломков военной техники из Донбасса

Вчера, 10:45
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© AFP 2019 / Sergei Supinsky"Железный трон украинского востока" на Майдане Незалежности в Киеве, Украина
Железный трон украинского востока на Майдане Незалежности в Киеве, Украина
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. "Железный трон украинского востока" появился в центре Киева на Майдане Незалежности (площадь Независимости), он сделан из обломков военной техники из Донбасса, передает в четверг сайт телеканала "Прямой".
"В Киеве на Майдане Незалежности появился железный трон. Арт-объект "Железный трон украинского востока" установили, как напоминание о войне на востоке Украины", - говорится в сообщении.
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По данным сайта, трон сделан из обломков военной техники из зоны операции Объединенных сил. Создал этот арт-объект в 2016 году в Донецке волонтер Денис Буштец, потом трон продали на благотворительном аукционе за 150 тысяч гривен (около 5,7 тысячи долларов по курсу нацбанка). Все вырученные средства передали на нужды военных, а сам трон подарили запорожскому краеведческому музею.
Как отмечается, в Киеве трон будет находиться всего один месяц, после чего его перевезут обратно в музей в Запорожье.
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