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РИА Новости

Пранкер Владимир Кузнецов баллотируется в депутаты Мосгордумы

Вчера, 10:31
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПранкер Владимир Кузнецов (Вован)
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован)
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) примет участие в выборах в Московскую городскую думу, сообщил его коллега Алексей Столяров (Лексус) в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?!".
"К нам много поступало обращений от людей, которые просили разобраться с их недобросовестными чиновниками, застройщиками, управляющими компаниями, которые портят жизнь. <...> Некоторые проблемы с помощью пранка решали, и мы посчитали, что влиять на политику проще, находясь внутри системы. Поэтому один из нас в этой студии выдвигается в Мосгордуму — это Владимир", — сказал он.
Вован и Лексус представят новый сенсационный розыгрыш и пойдут в депутаты
Вчера, 10:20
Вован и Лексус представят новый сенсационный розыгрыш и пойдут в депутатыГости подкаста "Как вы это делаете?!" пранкеры Вован и Лексус (в жизни Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) оказались людьми серьёзными и отчасти мрачными. Но сделали в подкасте сразу два сенсационных заявления. Одно о новом розыгрыше. Второе о том, что идут на выборы в Мосгордуму.
Кузнецов, в свою очередь, отметил, что они подвергались критике за то, что звонят президентам Франции, Турции, Украины, а в "России тоже куча проблем", которые надо решать.
Пранкер уточнил, что уже зарегистрировался в качестве кандидата и собирает подписи. Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября.
Вован прославился телефонными розыгрышами Элтона Джона, Джона Маккейна, Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили, Виталия Кличко, Реджепа Тайипа Эрдогана и многих других. Три года подряд (с 2011 по 2014-й) признавался профессиональным сообществом лучшим пранкером России.
Табличка на здании Московской городской думы
26 июня, 12:31
МГД обсудит с ОП вопрос об отмене электронного голосования в случае взлома
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Владимир Кузнецов (Вован)Московская городская думаРоссияПолитика
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