Авиакомпания "Ангара" — один из основных авиаперевозчиков на местных авиалиниях в Восточной Сибири. Выполняет регулярные пассажирские рейсы по Иркутской области, Сибири и Дальневосточному федеральному округу, а также чартерные рейсы по России.

Авиакомпания была создана в 2000 году. Входит в группу компаний "Истлэнд".

В 2010 году произошло слияние двух крупных авиаперевозчиков Восточной Сибири: авиакомпаний "Ангара" и "ИркутскАвиа".

Парк воздушных судов "Ангары" насчитывает 37 единиц : пять АН-148, семь АН-24, три АН-26-100, четыре АН-2 и шестнадцать вертолетов МИ-8 различной модификации и два МИ-8 АМТ, оснащенный медицинским модулем.

Место базирования воздушных судов — аэропорт "Нижнеудинск" (Ми-8, Ан-2), аэропорт "Киренск" (Ми-8), аэропорт "Иркутск", где авиакомпания "Ангара" имеет развитую производственную базу (ангарный комплекс, места стоянок и т.д.) и занимает первое место по количеству самолетовылетов.

Авиакомпания "Ангара" обеспечивает пассажирское сообщение со всеми действующими аэропортами Иркутской области. Доля регионального рынка авиаперевозок авиакомпании составляет около 70%. В месяц "Ангара" выполняет около 200 рейсов и занимает первое место в аэропорту Иркутска по количеству самолетовылетов.

В сентябре 2014 года авиакомпания получила допуск к выполнению международных рейсов.

Авиакомпания "Ангара" – основной региональный авиаперевозчик правительства Иркутской области. Авиакомпания выполняет большой объем социально-значимых работ для Иркутского центра медицины катастроф, Иркутской авиационной базы охраны лесов. Обеспечивает круглосуточное дежурство и организацию поисково-спасательных работ для аэропорта "Иркутс" Производит патрулирование линий электропередач, нефтепроводов, выполняет строительно-монтажные работы.

Партнерами компании являются ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Транснефть", ООО "Иркутская нефтяная компания", АО "Верхнечонскнефтегаз", ООО "Газпром бурение" и др.

Летные происшествия с воздушными судами авиакомпании "Ангара":

11 июля 2011 года самолет Ан-24, выполнявший рейс Томск-Сургут, из-за пожара в двигателе вынужденно сел на реку Обь в 63 километрах от Нижневартовска. На борту находились 37 человек, в том числе четыре члена экипажа. Погибли семь человек. Согласно отчету МАК, катастрофа произошла при вынужденной посадке на воду, выполняемой из-за пожара в мотогондоле левого двигателя. Разрушение самолета произошло из-за столкновения Ан-24 с подводными препятствиями.

6 мая 2013 года вертолет Ми-8 участвовавший в мониторинге паводков, разбился в Катангском районе Иркутской области . На его борту находилось 1,9 тонны взрывчатки для подрыва ледовых заторов, в вертолете летели девять человек: спасатели, взрывники и пилоты. По сообщению Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, причиной взрыва в воздухе вертолета могло стать отсутствие четких правил при работе со взрывчаткой.

30 сентября 2017 года у самолета Ан-148 после вылета из аэропорта города Талакана были зафиксированы неполадки с двигателем . Пассажиры сняли видео, на котором видно пламя, вылетающее из правой турбины. Воздушное судно было вынуждено совершить посадку в аэропорту вылета. Никто не пострадал. После нескольких часов ожидания всех пассажиров забрал резервный борт и доставил в Иркутск. Как установило следствие, произошло возгорание правого двигателя самолета Ан-148.

2 сентября 2018 года вертолет Ми-8 авиакомпании вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж на связь не вышел. В ходе поисковой операции Ми-8 нашли разрушенным в 290 километрах от города Усть-Кута. Три члена экипажа погибли.

27 июня 2019 года пассажирский самолет АН-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска . Самолет вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ. После взлета отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета. Два пилота погибли. По данным спасателей, еще 19 человек госпитализировали. Всего на борту было 43 пассажира, среди них один ребенок.