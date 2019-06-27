Авиакомпания "Ангара" — один из основных авиаперевозчиков на местных авиалиниях в Восточной Сибири. Выполняет регулярные пассажирские рейсы по Иркутской области, Сибири и Дальневосточному федеральному округу, а также чартерные рейсы по России.
Авиакомпания была создана в 2000 году. Входит в группу компаний "Истлэнд".
В 2010 году произошло слияние двух крупных авиаперевозчиков Восточной Сибири: авиакомпаний "Ангара" и "ИркутскАвиа".
С момента основания компании ею руководил Анатолий Юртаев, в апреле 2019 года его сменил Сергей Мордвинцев.
Парк воздушных судов "Ангары" насчитывает 37 единиц: пять АН-148, семь АН-24, три АН-26-100, четыре АН-2 и шестнадцать вертолетов МИ-8 различной модификации и два МИ-8 АМТ, оснащенный медицинским модулем.
Место базирования воздушных судов — аэропорт "Нижнеудинск" (Ми-8, Ан-2), аэропорт "Киренск" (Ми-8), аэропорт "Иркутск", где авиакомпания "Ангара" имеет развитую производственную базу (ангарный комплекс, места стоянок и т.д.) и занимает первое место по количеству самолетовылетов.
Авиакомпания "Ангара" обеспечивает пассажирское сообщение со всеми действующими аэропортами Иркутской области. Доля регионального рынка авиаперевозок авиакомпании составляет около 70%. В месяц "Ангара" выполняет около 200 рейсов и занимает первое место в аэропорту Иркутска по количеству самолетовылетов.
В сентябре 2014 года авиакомпания получила допуск к выполнению международных рейсов.
Авиакомпания "Ангара" – основной региональный авиаперевозчик правительства Иркутской области. Авиакомпания выполняет большой объем социально-значимых работ для Иркутского центра медицины катастроф, Иркутской авиационной базы охраны лесов. Обеспечивает круглосуточное дежурство и организацию поисково-спасательных работ для аэропорта "Иркутс" Производит патрулирование линий электропередач, нефтепроводов, выполняет строительно-монтажные работы.
Партнерами компании являются ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Транснефть", ООО "Иркутская нефтяная компания", АО "Верхнечонскнефтегаз", ООО "Газпром бурение" и др.
По итогам 2018 года авиакомпания перевезла 396 548 пассажиров (занятость пассажирских кресел составила 79,6%) и 2448,9 тонн грузов и почты.
Летные происшествия с воздушными судами авиакомпании "Ангара":
11 июля 2011 года самолет Ан-24, выполнявший рейс Томск-Сургут, из-за пожара в двигателе вынужденно сел на реку Обь в 63 километрах от Нижневартовска. На борту находились 37 человек, в том числе четыре члена экипажа. Погибли семь человек. Согласно отчету МАК, катастрофа произошла при вынужденной посадке на воду, выполняемой из-за пожара в мотогондоле левого двигателя. Разрушение самолета произошло из-за столкновения Ан-24 с подводными препятствиями.
6 мая 2013 года вертолет Ми-8 участвовавший в мониторинге паводков, разбился в Катангском районе Иркутской области. На его борту находилось 1,9 тонны взрывчатки для подрыва ледовых заторов, в вертолете летели девять человек: спасатели, взрывники и пилоты. По сообщению Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, причиной взрыва в воздухе вертолета могло стать отсутствие четких правил при работе со взрывчаткой.
30 сентября 2017 года у самолета Ан-148 после вылета из аэропорта города Талакана были зафиксированы неполадки с двигателем. Пассажиры сняли видео, на котором видно пламя, вылетающее из правой турбины. Воздушное судно было вынуждено совершить посадку в аэропорту вылета. Никто не пострадал. После нескольких часов ожидания всех пассажиров забрал резервный борт и доставил в Иркутск. Как установило следствие, произошло возгорание правого двигателя самолета Ан-148.
2 сентября 2018 года вертолет Ми-8 авиакомпании вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж на связь не вышел. В ходе поисковой операции Ми-8 нашли разрушенным в 290 километрах от города Усть-Кута. Три члена экипажа погибли.
27 июня 2019 года пассажирский самолет АН-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. Самолет вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ. После взлета отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета. Два пилота погибли. По данным спасателей, еще 19 человек госпитализировали. Всего на борту было 43 пассажира, среди них один ребенок.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников