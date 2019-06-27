Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минимальная стоимость недельного отдыха в Крыму на двоих, включающего перелет и проживание, в июне-июле составляет порядка 30 тысяч рублей, заявили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.

Крым становится все более развитым регионом и составляет конкуренцию Черноморскому региону и Турции, отметили в ведомстве. "Сегодня средняя загрузка средств размещения по Крыму превышает 60%, а в ряде регионов - 80%, тогда как в прошлом году такой уровень загрузки был достигнут только в середине июля", - сказали в пресс-службе.

Как заметили в ведомстве, крупные российские туроператоры отмечают пятипроцентный рост продаж по отношению к ранним бронированиям, а гостиницы предлагают туристам специальные условия на размещение. "По данным туроператора "Алеан", минимальная стоимость отдыха в период июнь–июль в Крыму за семь дней для двоих обойдется от 30 тысяч рублей", - рассказали в Ростуризме.

Что касается второй половины лета, с 1 августа семидневный тур в Крым от туроператора "Библио-Глобус" с человека будет стоить 30 тысяч рублей. Данный вариант предусматривает перелет, размещение в трехзвездочном отеле, трансфер, страховку, завтраки и ужины. Тогда как на эти же даты аналогичная путевка на Кипр будет стоить 36 тысяч рублей, в Черногорию - 38 тысяч рублей, Болгарию - 39 тысяч рублей, а в Испанию - 54 тысячи рублей.

В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей. В частности, по данным сервиса, минимальный бюджет поездки в Крым этим летом на двоих составит 53,36 тысячи рублей, что выше показателей нескольких стран. Ростуризм считает исследование Aviasales некорректным, так как оно не учитывает консульский сбор при оформлении визы для россиян в Грецию, Болгарию и Кипр. Помимо этого, в качестве показателя стоимости крымских отелей в исследовании используется только один отель в одном из самых дорогих на крымском побережье городе Ялте. "Основная масса туристов останавливается не в городе, а вдоль Южного берега Крыма, где цены ниже, а также на западном побережье Крыма, где цены еще ниже", - пояснили в ведомстве.