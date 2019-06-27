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РИА Новости

На юге Казахстана собрали более 5,7 тысячи фрагментов боеприпасов после ЧП

Вчера, 10:29
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АЛМА-АТА, 27 июн – РИА Новости. Саперные подразделения собрали и вывезли более 5,7 тысячи фрагментов боеприпасов после взрывов снарядов на военных складах в городе Арысь на юге Казахстана, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали.
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В распространенном в четверг пресс-релизе сообщается, что поиск неразорвавшихся боеприпасов, а также их фрагментов и очистка территории города и железной дороги в радиусе 20 километров от очага осуществляется инженерно-сапёрными частями и подразделениями вооруженных сил.
"Всего привлечено около 550 человек, состоящих из 55 групп разминирования и двух подрывных групп. Также совместно с ними задействованы подразделения от военной полиции 10 кинологических групп. На сегодняшний день обнаружено и вывезено более 5700 фрагментов боеприпасов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, согласно сообщению, продолжается использование беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых ведется воздушная разведка, мониторинг территории арсенала и прилегающей местности.
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Пожар в воинской части в КазахстанеКазахстанВ мире
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