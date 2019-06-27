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РИА Новости

Аварийно севший Ан-24 должен был вылететь из Улан-Удэ еще в среду

Вчера, 10:20
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 / Перейти в фотобанкСамолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
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Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
КРАСНОЯРСК, 27 июн – РИА Новости. Самолет Ан-24, в четверг аварийно севший в Нижнеангарске, по расписанию должен был прилететь туда в среду, но был перенесен из-за погоды.
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два пилота погибли. Возгорание потушено.
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Вчера, 09:05
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Согласно расписанию на сайте аэропорта Улан-Удэ, самолет в Нижнеангарск летает по средам и субботам.
"Вчера была плохая погода, и рейсы к нам были отменены. Мы вчера ждали комиссию РЖД по подготовке к юбилею 45-летия БАМа, но они не прилетели из-за погодных условий", - сказал РИА Новости местный житель, уточнив, что комиссия должна была лететь из Иркутска отдельным бортом. Сейчас, по словам собеседника, погода наладилась - облачно и лёгкий ветер.
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