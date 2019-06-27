Аварийно севший Ан-24 должен был вылететь из Улан-Удэ еще в среду

КРАСНОЯРСК, 27 июн – РИА Новости. Самолет Ан-24, в четверг аварийно севший в Нижнеангарске, по расписанию должен был прилететь туда в среду, но был перенесен из-за погоды.
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два пилота погибли. Возгорание потушено.
Согласно расписанию на сайте аэропорта Улан-Удэ, самолет в Нижнеангарск летает по средам и субботам.
"Вчера была плохая погода, и рейсы к нам были отменены. Мы вчера ждали комиссию РЖД по подготовке к юбилею 45-летия БАМа, но они не прилетели из-за погодных условий", - сказал РИА Новости местный житель, уточнив, что комиссия должна была лететь из Иркутска отдельным бортом. Сейчас, по словам собеседника, погода наладилась - облачно и лёгкий ветер.