Родственники погибших при крушении Ан-24 получат по 500 тысяч рублей

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Родственники пилотов, погибших при аварийной посадке самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска, получат по 500 тысяч рублей из республиканского бюджета, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медицинской помощью обратился 21 пассажир. Возгорание потушено.