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РИА Новости

Родственники погибших при крушении Ан-24 получат по 500 тысяч рублей

Вчера, 10:12
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© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
© Следственный комитет РФ
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Родственники пилотов, погибших при аварийной посадке самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска, получат по 500 тысяч рублей из республиканского бюджета, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.
"Пострадавшим – у кого средней тяжести - выплаты будут 400 тысяч, у кого легкие (травмы) и будет соответствующее медицинское заключение - 200 тысяч рублей. Безусловно, родственникам погибших пилотов – по 500 тысяч рублей, это выплаты республиканского бюджета", - сообщил Цыденов в эфире телеканала "Россия 24".
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
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Очевидец рассказал подробности ЧП с Ан-24 в Бурятии
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медицинской помощью обратился 21 пассажир. Возгорание потушено.
Во Всероссийском союзе страховщиков сообщали, что семьи членов экипажа, погибших при аварийной посадке, получат страховые выплаты в размере миллиона рублей.
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
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