Родственники погибших при крушении Ан-24 получат по 500 тысяч рублей

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Родственники пилотов, погибших при аварийной посадке самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска, получат по 500 тысяч рублей из республиканского бюджета, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.
"Пострадавшим – у кого средней тяжести - выплаты будут 400 тысяч, у кого легкие (травмы) и будет соответствующее медицинское заключение - 200 тысяч рублей. Безусловно, родственникам погибших пилотов – по 500 тысяч рублей, это выплаты республиканского бюджета", - сообщил Цыденов в эфире телеканала "Россия 24".
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медицинской помощью обратился 21 пассажир. Возгорание потушено.
Во Всероссийском союзе страховщиков сообщали, что семьи членов экипажа, погибших при аварийной посадке, получат страховые выплаты в размере миллиона рублей.