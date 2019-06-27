Украина провела учения в Азовском море

КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Корабли и катера морской охраны Погранслужбы и военно-морских сил Украины провели совместные учения в акватории Азовского моря, сообщил в четверг пресс-центр операции Объединенных сил Украины.
"Проведены совместные учения кораблей и катеров морской охраны Погранслужбы и ВМС Украины… Отрабатывали такие упражнения как: совместимая стрельба по морской цели, предоставление помощи катеру, который потерял ход, а также проводили задержание судна и силовой захват судна-нарушителя в акватории Азовского моря", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, учения сопровождали катера пограничной службы РФ.