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РИА Новости

Украина провела учения в Азовском море

Вчера, 09:30
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© Фото : ВМС УкраиныВоенно-морские силы Украины
Военно-морские силы Украины
© Фото : ВМС Украины
КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Корабли и катера морской охраны Погранслужбы и военно-морских сил Украины провели совместные учения в акватории Азовского моря, сообщил в четверг пресс-центр операции Объединенных сил Украины.
"Проведены совместные учения кораблей и катеров морской охраны Погранслужбы и ВМС Украины… Отрабатывали такие упражнения как: совместимая стрельба по морской цели, предоставление помощи катеру, который потерял ход, а также проводили задержание судна и силовой захват судна-нарушителя в акватории Азовского моря", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, учения сопровождали катера пограничной службы РФ.
Буксир Корец ВМС Украины
12 марта, 13:34
"Смеху подобно". Эксперт прокомментировал учения Украины в Азовском море В Сети высмеяли учения украинского буксира в Азовском море. Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что подобные учения вызывают только одну реакцию.
0512016
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