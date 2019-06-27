Украина провела учения в Азовском море

"Смеху подобно". Эксперт прокомментировал учения Украины в Азовском море В Сети высмеяли учения украинского буксира в Азовском море. Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что подобные учения вызывают только одну реакцию.