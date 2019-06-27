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РИА Новости

На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа

Вчера, 09:21
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КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
"Неизвестные напали на него и нанесли тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении", - говорится в сообщении. Указывается, что нападение произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой.
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На месте работали руководство управления полиции области, усиленная следственно-оперативная группа и кинологи. Полиция завела уголовное дело по статье "покушение на убийство", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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