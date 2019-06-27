Глава Бурятии выразил соболезнования родным погибших в ЧП с Ан-24

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Цыденов выразил соболезнования близким погибших сотрудников авиакомпании "Ангара", а также пообещал, что власти окажут помощь всем, кто получил травмы.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два члена экипажа погибли. По последним данным, в больницу доставили 19 человек. Возгорание потушено.