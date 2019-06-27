Среди госпитализированных после ЧП с Ан-24 в Бурятии двое подростков

КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Три человека, среди них двое подростков, госпитализированы в Нижнеангарскую районную больницу в результате жесткой посадки Ан-24 в Бурятии, где пострадали 19 человек и двое погибли, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев.

Фишев ранее сообщил, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа в воздухе одного из двигателей, два пилота погибли, семь человек пострадали. Спасены 43 человека, включая одного ребенка. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета. Следователи по факту жесткой посадки Ан-24 под Нижнеагарском в Бурятии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.