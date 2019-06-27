В Крыму исключили вероятность контактов с новым постпредом Зеленского

"Вероятность каких-либо контактов с представителем, занимающим подобную фейковую должность, исключена. Ни о каких переговорах не может быть речи. Постпред Зеленского никакого отношения к Крыму не имеет. Все это больше напоминает клоунаду, которую даже не стоит принимать во внимание", - сказал РИА Новости Гемпель.