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РИА Новости

В Крыму исключили вероятность контактов с новым постпредом Зеленского

Вчера, 07:37
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Вероятность контактов крымских властей с новым постоянным представителем президента Украины в Крыму Антоном Кориневичем исключена, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил кандидата юридических наук Антона Кориневича своим постоянным представителем в Крыму, указ опубликован на сайте главы государства. Офис постпредства находится в Херсоне на юге Украины.
"Вероятность каких-либо контактов с представителем, занимающим подобную фейковую должность, исключена. Ни о каких переговорах не может быть речи. Постпред Зеленского никакого отношения к Крыму не имеет. Все это больше напоминает клоунаду, которую даже не стоит принимать во внимание", - сказал РИА Новости Гемпель.
Он отметил, что Крым является неотъемлемой частью России, крымчанам не нужен представитель чужого государства. "Крым живет своей жизнью, и ему не нужны никакие представители другого государства. У нас есть полпред президента России в Южном федеральном округе", - подчеркнул Гемпель.
Кориневич - кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
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