Ребенку, госпитализированному после ЧП с Ан-24 в Бурятии, около года

КРАСНОЯРСК, 28 июн – РИА Новости. Ребенку, которого госпитализировали в шоковом состоянии после аварийной посадки Ан-24 в Бурятии, около года, сообщил РИА Новости знакомый семьи ребенка.
"Ребенок летел с семьей в самолете. Он в шоке, сейчас в больнице", - сказал собеседник.
Он отметил, что глава семьи – местный военнослужащий по контракту.
На фото, предоставленных РИА Новости очевидцем, видно, что самолет подкатился к зданию недалеко от многоквартирных жилых домов.
Пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев 27 июня сообщил, что пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, два пилота погибли, семь человек пострадали. Спасены 43 человека, в том числе ребенок. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся.