Ребенку, госпитализированному после ЧП с Ан-24 в Бурятии, около года

КРАСНОЯРСК, 28 июн – РИА Новости. Ребенку, которого госпитализировали в шоковом состоянии после аварийной посадки Ан-24 в Бурятии, около года, сообщил РИА Новости знакомый семьи ребенка.

"Ребенок летел с семьей в самолете. Он в шоке, сейчас в больнице", - сказал собеседник.

Он отметил, что глава семьи – местный военнослужащий по контракту.

На фото, предоставленных РИА Новости очевидцем, видно, что самолет подкатился к зданию недалеко от многоквартирных жилых домов.