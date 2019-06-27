После ЧП с Ан-24 организуют медицинский телемост Нижнеангарск - Улан-Удэ

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета. Два пилота погибли, семь человек пострадали. Спасены более 40 человек, включая одного ребенка. Следователи по факту жесткой посадки Ан-24 возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.