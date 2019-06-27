Полиция охраняет место падения Ан-24 в Бурятии

КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Более 20 полицейских охраняет место жесткой посадки Ан-24 под Нижнеангарском в Бурятии, в результате которой погибли два члена экипажа, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы МВД республики Наталья Маслова.

По данным МВД, в 10.20 (05.20) самолет Ан-24, выполнявший рейс "Улан-Удэ-Нижнеангарск-Иркутск", совершая посадку в Нижнеангарске, выкатился за территорию летного поля, после чего загорелся.

На борту находились 47 человек. По предварительной информации, погибли два члена экипажа. Информация о количестве пострадавших уточняется. В настоящее время за медицинской помощью обратились семь человек.