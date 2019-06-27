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РИА Новости

Главы МИД Китая и Японии обсудили участие Си Цзиньпина в саммите G20

Вчера, 05:56
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Ван И и глава МИД Японии Таро Коно обсудили по телефону участие председателя КНР Си Цзиньпина в саммите G20 в Осаке, говорится в сообщении МИД КНР.
Разговор состоялся накануне по инициативе японской стороны.
"Председатель КНР примет участие в саммите G20. Это имеет очень важное значение не только для улучшения системы глобального управления, отстаивания принципа мультилатерализма, но и для улучшения китайско-японских отношений и расширения практического сотрудничества", - заявил Ван И.
Китайский министр выразил надежду на то, что стороны будут исходить из общей картины, ориентироваться на долгосрочную перспективу и обеспечат успешное проведение всех запланированных мероприятия.
Коно в свою очередь заявил, что японская сторона придает важное значение участию Си Цзиньпина в саммите G20 и горячо его приветствует, надеется на то, что стороны смогут дать позитивный сигнал для дальнейшего развития японо-китайских отношений.
"Японская сторона надеется на укрепление контактов и координации с китайской стороной, чтобы обеспечить успех саммита", - заявил японский министр.
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