Главы МИД Китая и Японии обсудили участие Си Цзиньпина в саммите G20

ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Ван И и глава МИД Японии Таро Коно обсудили по телефону участие председателя КНР Си Цзиньпина в саммите G20 в Осаке, говорится в сообщении МИД КНР.

Разговор состоялся накануне по инициативе японской стороны.

"Председатель КНР примет участие в саммите G20. Это имеет очень важное значение не только для улучшения системы глобального управления, отстаивания принципа мультилатерализма, но и для улучшения китайско-японских отношений и расширения практического сотрудничества", - заявил Ван И.

Китайский министр выразил надежду на то, что стороны будут исходить из общей картины, ориентироваться на долгосрочную перспективу и обеспечат успешное проведение всех запланированных мероприятия.

Коно в свою очередь заявил, что японская сторона придает важное значение участию Си Цзиньпина в саммите G20 и горячо его приветствует, надеется на то, что стороны смогут дать позитивный сигнал для дальнейшего развития японо-китайских отношений.